DMX hospitalisé : le rappeur dans un état critique, ce que l'on sait

DMX. Le célèbre rappeur américain DMX est hospitalisé à New York dans un état critique après avoir été victime d'une crise cardiaque.

DMX entre la vie et la mort. Le célèbre rappeur américain de 50 ans est hospitalisé à New York après avoir été victime d'une overdose, selon le site TMZ. "Il a été hospitalisé à 23 heures hier à l'hôpital de White Plains", dans la banlieue new-yorkaise où il réside, après avoir fait "une crise cardiaque", a indiqué son avocat depuis 25 ans. "Autant que je sache, il est toujours sous respirateur artificiel", a-t-il ajouté, se disant "très inquiet" de l'état de l'artiste, selon les informations de l'AFP. Une nouvelle qui a suscité une vague d'émotion aux Etats-Unis. Depuis vendredi, des centaines de fans se sont réunis pour une veillée de prières devant l'hôpital où se trouve l'artiste.

Earl Simmons, alias DMX, s'est fait connaître dans les années 1990 avec plusieurs tubes comme X Gon' Give It To Ya ou Party Up. Auteur de huit albums, le rappeur de 50 ans a souvent fait les choux gras de la presse avec diverses controverses, déboires avec la justice et des problèmes d'addiction à la drogue, qui lui avaient valu un séjour en cure de désintoxication en 2019, rappelle le tabloïd américain TMZ. DMX a également eu affaire à la justice pour possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non-paiement de pension alimentaire, ou pour s'être fait passer pour un agent fédéral. En 2017, il a été condamné pour fraude fiscale à un an de prison et 2,3 millions de dollars à restituer aux impôts.