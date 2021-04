Mort de Jim Steinman : Céline Dion en deuil après le décès du compositeur

JIM STEINMAN. Le compositeur Jim Steinman, ancien collaborateur de Céline Dion ou Bonnie Tyler, est mort à 73 ans. Il était connu pour de nombreux tubes, dont "Total Eclipse of the Heart".

Il était "un génie de la musique". Le compositeur Jim Steinman, ancien collaborateur de Céline Dion ou Bonnie Tyler, est mort lundi 19 avril 2021. Il avait 73 ans. Son frère, Bill Steinman, a déclaré à l'agence Associated Press que l'artiste était décédé d'une insuffisance rénale dans le Connecticut, aux Etats-Unis, non loin de son domicile de Rindgefield. "Il était malade depuis quelques temps", a-t-il ajouté, comme le rapportent plusieurs médias américains dont The Hollywood Reporter.

Dès l'annonce de sa mort, les hommages au compositeur Jim Steinman sont nombreux. Parmi eux, celui de son ancienne collaboratrice, Céline Dion, avec qui il avait remporté le Grammy Award du meilleur album de l'année en 1997 pour Falling Into You. "Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Jim Steinman. C'était un génie de la musique... un réalisateur et un auteur-compositeur incroyable... Avoir l'opportunité de travailler avec lui a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et ses amis", écrit Céline Dion sur les réseaux sociaux.

Qui était Jim Steinman ?

Jim Steinman est né le 1er novembre 1947 à New York. Après avoir fait ses débuts dans les comédies musicales, il se lance dans l'écriture de chansons rock. C'est à lui que Bonnie Tyler, Meat Loaf et Céline Dion doivent de nombreux succès, comme l'album de cette dernière Falling Into You on vous le disait, mais surtout le tube Coming Back To Me Now. Jim Steinman a également écrit le plus grand tube de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, qui se classera sans difficulté en tête du classement Billboard en 1983 et restera culte, jusqu'à être reprise en duo avec Kareen Antonn en 2003, sous le nom de Si demain... (Turn Around).

Pour Meat Loaf, Jim Steinman a composé un autre classique, Bat Out of Hell, écoulé à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Le compositeur est également à l'origine de la musique de la comédie musicale Le Bal des Vampires, inspiré du film de Roman Polanski, jouée notamment au théâtre Mogador de Paris en 2014.