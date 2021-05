Da Uzi : qui est le rappeur, accusé de trafic de stupéfiants et détention d'armes ?

DA UZI. Le rappeur français Da Uzi a été interpellé et placé en détention provisoire pour "transport, détention et acquisition de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d'armes de catégorie B."

Da Uzi derrière les barreaux. Le rappeur français de 28 ans a été placé en détention provisoire après avoir été interpellé samedi 15 mai 2021. Selon le parquet de Bobigny et comme le rapporte l'AFP, l'artiste doit être jugé en comparution immédiate le 31 mai prochain pour "transport, détention et acquisition de stupéfiants, acquisition et détention non autorisées d'armes de catégorie B." Da Uzi a été interpellé à son domicile de Noisy-le-Grand, précise le parquet à l'AFP.

Né à Angers le 29 août 1992, Davy Ngoma Di Malonda de son vrai nom est d'origine congolaise. Il grandit en Seine-et-Marne, étudie à Poitiers, puis s'installe, à ses 15 ans, à la cité des 3 Tours à Sevran, en Seine-Saint-Denis. S'il rêve de devenir footballeur, il se dirige, après une blessure, vers le rap. Après plusieurs incarcérations, il publie une série de freestyles intitulée La D en personne et signe dans le label Rec 118 de Warner Music en 2017.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le jeune artiste a collaboré avec de nombreux poids lourds du rap français, comme Maes, 13 Block, Ninho ou encore SCH. Après un premier album, Architecte, sorti en avril 2020, Da Uzi a sorti un nouveau single, baptisé Fermez-là, vendredi dernier.