Mort de Nicolas Ker : Arielle Dombasle pleure "le dernier des rockeurs à la voix d'or"

NICOLAS KER. Le chanteur Nicolas Ker, ancien leader du groupe Poni Hoax et comparse d'Arielle Dombasle, est décédé à 50 ans.

Le rock français perd l'une de ses figures. Nicolas Ker, leader du groupe Poni Hoax, est mort lundi 17 mai, rapportent franceinfo et l'AFP. Le musicien avait 50 ans. Les causes de son décès n'ont pas été précisées par le service de presse de son label, qui a fait l'annonce de sa disparition dans la soirée. Figure du rock électronique français, il était ces dernières années le comparse d'Arielle Dombasle. Cette dernière a réagit auprès de l'AFP dès l'annonce de la mort de son ami : "Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d'or. C'était la figure même du rockeur au cœur déchiré, du poète incandescent, il avait une grâce dionysiaque, un être rare fin et beau, nous le pleurons."

Né le 19 novembre 1970 à Phnom Penh, au Cambodge, d'un père français et d'une mère cambodgienne, Nicolas Ker s'était fait un nom dans le paysage musical français avec le groupe de rock électronique des Poni Hoax, formé en 2001 avec Laurent Bardainne, Nicolas Villebrun, Arnaud Roulin et Vincent Taeger. En 2018, il collabore avec Arielle Dombasle pour le film Alien Crystal Palace et l'album La Rivière Atlantique, puis en 2020 pour le disque Empire.