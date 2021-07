Mort de Dusty Hill : le bassiste de ZZ Top avait dû annuler des concerts

ZZ TOP. Dusty Hill, bassiste historique du groupe de rock américain ZZ Top, est mort à 72 ans. Le 23 juillet dernier, il avait dû annuler un concert pour soigner "un souci à la hanche".

[Mis à jour le 30 juillet 2021 à 09h57] Le monde de la musique perd un autre de ses visages les plus emblématiques. Après l'annonce de la disparition de Joey Jordison, c'est un autre musicien de légende qui s'en est allé : Dusty Hill. Le bassiste du célèbre groupe de blues rock américain ZZ Top est mort dans son sommeil ce mercredi 28 juillet 2021, annonce l'attaché de presse du groupe, qui a confirmé la triste nouvelle au magazine Variety. Les deux autres membres du trio rock, Billy Gibbons et Frank Beard, ont eux aussi exprimé leur émotion dans un communiqué : "Aujourd'hui notre compadre, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui, à Houston, au Texas. Nous, ainsi que les légions de fans de ZZ Top dans le monde entier, regretterons ta présence constante, ta bonne humeur et ton engagement sans faille (…). Tu nous manqueras beaucoup, amigo."

Dusty Hill avait 72 ans. Pour l'heure, les circonstances du décès du bassiste ne sont pas précisées. Mais le 23 juillet dernier, ZZ Top s'était produit en concert dans l'État de New-York, près de la frontière canadienne, mais sans le bassiste historique du groupe. Une première depuis son arrivée en 1969, un an après la création de la formation. ZZ Top avait alors expliqué que son bassiste avait "dû faire un petit détour par le Texas pour se remettre d'un souci à la hanche."

Après cette première annulation, ZZ Top avait annoncé que Dusty Hill serait remplacé pour leur tournée d'été, qui devait passer par Simpsonville en Caroline du Sud mercredi 4 août 2021. Le groupe perdait ainsi l'un de ses visages les plus célèbres, reconnaissable à sa longue barbe blonde, ses lunettes de soleil et son chapeau. Avec ZZ Top, Dusty Hill était rentré dans la légende en participant à la popularisation du rock et du blues américains dans le monde entier.

Du Texas aux plus grandes scènes de la planète, ZZ Top avait connu la notoriété dès les années 1970, grâce notamment à des morceaux devenus cultes, à l'image de La Grange, Gimme All Your Lovin ou Sharp Dressed Man. Le groupe est rentré en 2004 au Rock and Roll Hall of Fame, où il avait été intronisé par le guitariste des Rolling Stones Keith Richards.

Dès l'annonce de la mort du musicien à 72 ans, nombreux sont les hommages sur les réseaux sociaux. Anonymes comme artistes, tous saluent le talent de Dusty Hill et la perte que sa disparition représente pour la musique. Parmi les hommages, celui de John Fogerty, du groupe Creedence Clearwater Revival, qui a collaboré avec ZZ Top : "Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Dusty. Nous avons eu la chance de partager la scène avec le grand Dusty et ZZ Top à plusieurs reprises, et si ce n'est pas au paradis du rock & roll, je ne sais pas où il est. Le concert que nous avons donné ensemble la semaine dernière a été son dernier. Cela me brise le cœur." Boosty Collins lui, ajoute : "Nous avons perdu une autre légende géante de l'Empire du Rock & Roll, M. Dusty Hill… J'envoie mes prières à sa famille et à ses amis. Merci de nous avoir bénis de tes dons."

Le groupe ZZ Top était surtout connu pour ses tubes des années 1980, alimentés par des synthétiseurs, précise Variety. Joe Michael "Dusty" Hill est né à Dallas en 1949. Musicien depuis son plus jeune âge, il a joué du violoncelle au lycée, avant de se tourner vers la basse électrique. Avec son frère guitariste, Rocky, et son ami Frank Beard, ils ont fait partie de plusieurs groupes locaux tels que les Warlocks, les Cellar Dwellers et les American Blues. Les deux frères s'étaient finalement séparés en 1968, leurs goûts musicaux étant trop différents. Dusty Hill et Frank Beard, qui ont déménagé à Houston, avaient rejoint Billy Gibbons dans ZZ Top, créé en 1971 grâce au label London Records. "Un groupe à part entière, mélangeant le rock et le blues texan", décrit le magazine spécialisé. Le groupe aura perduré pendant plus de cinquante ans.