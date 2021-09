Mort de Sarah Harding : l'ex-chanteuse de Girls Aloud souffrait d'un cancer

SARAH HARDING. L'ancienne pop star, connue dans les années 2000 avec le groupe Girls Aloud Sarah Harding est décédée le 5 septembre.

Elle était l'une des pop stars les plus en vue des années 2000 : la chanteuse Sarah Harding est décédée d'un cancer à l'âge de 39 ans, a annoncé sa mère dimanche 05 septembre. "C'est avec un profond chagrin que je partage aujourd'hui la nouvelle que ma magnifique fille Sarah est malheureusement décédée. Beaucoup d'entre vous connaissent le combat de Sarah contre le cancer et savent qu'elle s'est battue très fort depuis son diagnostic jusqu'à son dernier jour. Elle est partie paisiblement ce matin", écrit sa mère, Marie, sur le compte Instagram de Sarah Harding, en légende d'une photo de l'artiste en noir et blanc. La chanteuse avait publiquement révélé l'année dernière qu'elle souffrait d'un cancer du sein.

Sarah Harding s'est fait connaître dans les années 2000 avec le groupe de pop britannique Girls Aloud, formé en 2002 dans l'émission Popstars : The Rivals. Composée de cinq membres, Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy et Kimberley Walsh, la formation avait été propulsée par le tube Sound Of The Underground, sorti en 2002. Jusqu'à leur séparation en 2013, le girls band enchaînait les hits, comme I'll Stand By You, Walk This Way vs Sugababes ou encore The Promise.