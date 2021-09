Carlos Sotto Mayor : son histoire d'amour avec Jean-Paul Belmondo

CARLOS SOTTO MAYOR. Jean-Paul Belmondo, disparu ce 6 septembre à 88 ans, a connu plusieurs femmes, dont la chanteuse Carlos Sotto Mayor.

Jean-Paul Belmondo s'en est allé. Monument du cinéma français, celui que l'on surnommait Le Magnifique laisse derrière lui une œuvre immense. L'occasion de s'intéresser aux femmes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et notamment Carlos Sotto Mayor. L'acteur et la chanteuse brésilienne, qui avaient déjà eu une relation dans les années 1980 et ne s'étaient depuis jamais vraiment quittés, sont apparus de nouveau très proches en 2020, affichant leur complicité sur les réseaux sociaux. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor ont été aperçus à plusieurs reprises l'été dernier, comme au Studio fragrances Galimard de Grasse en juillet 2021, où ils avaient concocté un parfum baptisé Marginal, un hommage, 40 ans plus tard, au film du même nom.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Un long-métrage qui les avait réunis et donné lieu à leur première idylle. En 1983, Jean-Paul Belmondo incarne à l'écran le commissaire Jordan et Carlos Sotto Mayor une prostituée. Leur relation durera six ans et deux films supplémentaires, Joyeuses Pâques en 1984 et Le Solitaire en 1987. Leur séparation serait due à la jalousie de la chanteuse et actrice brésilienne, qui sera toutefois restée aux côtés de Bébel jusqu'à la fin de sa vie. En 1985, le couple Belmondo-Sotto Mayor avait donné lieu à une séquence télévisuelle mythique, à l'occasion de la sortie de l'album de la Brésilienne. Un plaisir de revoir Belmondo, Coluche et Boujenah, visiblement très joyeux, évoquer ce disque.