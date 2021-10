Sophie Tapie : son hommage au "Phoenix", son père, Bernard Tapie

SOPHIE TAPIE. Dans son nouvel album, la chanteuse Sophie Tapie rend hommage à son père, Bernard Tapie, mort dimanche 3 octobre.

[Mis à jour le 6 octobre 2021 à 11h12] Pas un mot, mais une chanson. Si depuis l'annonce de la mort de Bernard Tapie, dimanche matin, sa fille, Sophie, est restée silencieuse, elle lui rendait hommage dans son album, 1988, avec le titre Le Phoenix, dans laquelle elle évoque le combat de son père contre la maladie. "C'était ma manière de dire ce qu'il est au travers de mes yeux. C'est lui qui s'exprime, mais c'est la manière dont je le perçois, ce que j'ai appris et ce que je retiens de lui", confiait l'artiste au micro d'Europe 1 quelque jours avant l'annonce de la mort de Bernard Tapie. Et d'ajouter : "C'est aussi une manière de parler de cette maladie qui isole énormément les gens parce qu'il fait peur."

Pour la promotion de cet album, ces derniers jours, Sophie Tapie est apparue sur plusieurs plateaux télévisés, notamment dans TPMP et sur BFMTV. La chanteuse avait d'ailleurs évoqué l'état de santé de son père : "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer au stade 4 (...) Il faut avancer. C'est chronique, il y a des jours ou ça va super bien et on se dit qu'il n'aura plus besoin de chimio, et puis trois jours après il y a une rechute, puis on se dit c'est la fin... Et finalement tout revient". Mardi 28 septembre, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, que Sophie Tapie avait été "interrogée" sur la santé de son père, Bernard Tapie, par Cyril Hanouna.

Silencieuse depuis la mort de son père, Sophie Tapie assistera ce mercredi 6 octobre à la grande messe organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, en hommage à Bernard Tapie.

Elle était venue sur le plateau de Touche pas à mon poste, mardi 28 septembre, pour parler de son deuxième album, 1988, sorti vendredi dernier. Mais après les questions oppressantes de Cyril Hanouna sur la santé de son père, Bernard Tapie, le passage de Sophie Tapie sur C8 s'est transformé en règlement de compte avec l'animateur. "Je viens parler de musique en fait", a lancé l'artiste à Cyril Hanouna après la diffusion d'extraits du documentaire consacré à l'homme d'affaires, qui se bat contre le cancer depuis plusieurs années.

"Je me sens un peu piégée. Je ne pensais pas qu'on m'infligerait ça ! Voir ces images... Si j'avais su, franchement, je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue", ajoute Sophie Tapie face à un chef d'orchestre de TPMP visiblement agacé et n'hésitant pas à s'en prendre à son invitée : "Moi, je t'explique. Je suis très content de t'avoir. Si t'es pas contente d'être là, tu peux y aller. Je t'aime beaucoup, mais à un moment, c'est bon. J'ai été sympa. A un moment, il faut un peu de respect pour nos téléspectateurs, pour l'équipe ici et pour moi."

Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux!!!! Et dautres qui se règlent face à face @TPMP @Cyrilhanouna #TouchePasMaFamille https://t.co/iDAY1eN4vu — Stéphane Tapie (@TapieStephane) September 28, 2021

Avant ce réquisitoire, Sophie Tapie était initialement venue présenter son nouveau disque, qui contient un titre appelé Le Phoenix, évoquant son père, ce qui a servi de justification aux questions de Cyril Hanouna. Chanteuse et actrice née en 1988, Sophie Tapie s'est fait un nom loin du monde des affaires cher à Bernard Tapie. En 2004, elle apparaît à l'écran dans la série télé Commissaire Valence, avant de monter sur les planches aux côtés de Chantal Ladesou dans la pièce Oscar, puis d'intégrer, en 2012, la saison 2 de The Voice sur TF1.

En 2014, elle revient sur grand écran dans le film d'Alexandre Arcady, 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi, avant de sortir son tout premier album, Sauvage, en 2015.

Côté vie privée, Sophie Tapie est mariée depuis plus d'un an à Jean-Mathieu Marinetti, un "gérant d'une entreprise destinée au traitement et revêtement des métaux, créée en 2012", selon Closer. Le couple s'est dit "oui" le 20 août 2020 à Saint-Tropez, après plusieurs années de relation loin des paparazzis.