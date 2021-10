Naps accusé de viol : le rappeur sort son album "Best Life"

NAPS. Le rappeur Naps, visé par une enquête pour viol, a dévoilé ce vendredi son nouvel album baptisé "Best Life".

[Mis à jour le 08 octobre 2021 à 11h41] La "meilleure vie" de Naps. Le rappeur, visé par une enquête pour viol, publie comme prévu ce vendredi 8 octobre 2021 son nouvel album baptisé Best Life. Un disque de vingt titres, portés par le single du même nom, sorti donc au milieu de la tourmente. Mercredi 6 octobre, le journal Le Point révélait que Naps, de son vrai nom Nabil Arlabelek, faisait l'objet d'une enquête ouverte en flagrance pour un viol qu'il aurait commis dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier.

Quelques heures plus tard, sur Instagram, le rappeur Naps dénonçait des "rumeurs qui circulent" et annonçait porter plainte pour "dénonciation calomnieuse". L'artiste dément fermement les faits qui lui seraient reprochés : "Ça salit mon nom alors que j'ai rien fait, j'ai même pas été contacté par la police je sais même pas de quoi il s'agit (...) Je conteste évidemment l'ensemble des faits allégués." En plus de son démenti sur les réseaux sociaux, l'interprète de La Kiffance a annoncé qu'il portait "plainte pour dénonciation calomnieuse." Pour Naps, ces "rumeurs" ont été montées pour le "nuire avant la sortie de Best Life", son album paru ce vendredi 8 octobre. "La justice fera son travail (...) et on lâche rien", concluait-il.

Quelques heures plus tôt, ce mercredi 6 octobre, Le Point révélait qu'une enquête avait été ouverte en flagrance le 3 octobre dernier pour viol par le parquet de Paris. Selon le journal, une jeune femme de 20 ans affirme que Naps aurait abusé d'elle dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre dernier, dans une chambre d'hôtel après une soirée passée en boîte de nuit. "Une enquête a été ouverte le 3 octobre du chef de viol", confirme de son côté le Parisien, selon les dires du parquet de Paris.

La plaignante de 20 ans aurait terminé une soirée en boîte de nuit avec le rappeur dans sa chambre d'hôtel, où il aurait abusé d'elle, alors qu'elle affirme "ne pas avoir été en mesure de repousser l'agresseur présumé car tous ses membres étaient paralysés", explique Le Point.

Selon la même source proche de l'enquête citée par le média, des tests toxicologiques seraient en cours pour déterminer si la victime présumée avait ingéré des substances toxiques ou de l'alcool. L'enquête, ouverte en flagrance par le parquet de Paris a été confiée au deuxième district de la police judiciaire. Contactés par Le Point, ni le rappeur, ni son label, n'ont souhaité s'exprimer.

C'est le carton musical de cet été 2021 : la chanson La Kiffance, du rappeur marseillais Naps. Avec 40 millions d'écoutes sur Spotify, soit le morceau le plus écouté de l'année sur la plateforme et 46 millions de vues sur YouTube, le titre est un immense succès musical, en plus d'être resté dans toutes les têtes cet été. Certifiée single de diamant par la SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique), la chanson a propulsé la popularité de l'artiste, bien qu'elle soit sortie en février 2021.

"Je me rappelle, quand j'étais petit, les tubes de l'été ils m'ont toujours marqué. Un tube de l'été, ça rappelle des souvenirs. C'est gratifiant, même si on ne fait pas ça pour ça. On fait ça pour faire du bon son... tout en kiffant", confiait Naps à BFMTV sur ce sujet.

Né à Marseille en 1991 selon sa fiche Wikipédia et en 1986 selon des documents officiels cités par Le Point, Nabil Arlabelek, alias Naps, s'est fait connaître avec le collectif Click 11.43, populaire dans les quartiers nord de sa ville d'origine. C'est ensuite grâce à ses collaborations que l'artiste se fait un nom sur la scène rap française, notamment avec Sofiane, Rohff, Lacrim et bien sûr Jul, avec qui il participe au projet marseillais 13'Organisé en 2020.

Naps a sorti son premier album studio, Ma ville & ma vie en 2015, suivi de Pochon bleu (2017), A l'instinct (2018), On est fait pour ça (2019), Carré VIP (2020) et préparait ces dernières semaines la parution d'un nouveau disque, Best Life, après la sortie en avril 2021 de Les mains faites pour l'or et de son fameux single, La Kiffance.