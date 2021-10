Mort de Einar : qui était le jeune rappeur suédois tué par balle ?

EINAR. Le rappeur suédois Einár, âgé de 19 ans et très populaire en Suède, a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi 22 octobre.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 15h50] La Suède est sous le choc. Le jeune rappeur Einár, particulièrement populaire dans le pays scandinave, est mort assassiné dans la nuit de jeudi à vendredi 22 octobre 2021 à Stockholm. Âgé de 19 ans, il a été tué par balle dans un quartier résidentiel de la capitale, annoncent les médias et la police suédoise à l'AFP. Retrouvé grièvement blessé, il est mort sur place malgré les soins des secours d'urgence, a indiqué à l'AFP Towe Hagg, une porte-parole de la police de Stockholm. De son vrai nom Nils Kurt Erik Einár Grönberg, le jeune artiste était sous protection depuis 2020 après avoir été la cible d'une tentative de kidnapping. Une enquête a été ouverte pour meurtre et des interrogatoires sont en cours pour tenter d'identifier un suspect.

Né le 5 septembre 2002, Nils Kurt Erik Einar Grönberg, alias Einár, est le fils de l'actrice suédoise Lena Nilsson. Il avait percé dans le hip hop en 2019 avec le titre Katten i Trakten ou Nu vi skiner, qui s'était hissé au sommet des charts en Suède et avait fait décoller sa carrière. Einár, qui rappe en suédois, avait été l'un des artistes les plus écoutés en Suède en 2019. Dans son répertoire, de nombreuses chansons évoquaient la délinquance, les drogues et les armes. Récompensé à plusieurs reprises en Suède, Einár reste très peu connu en France.

Son succès, Einár n'en aura pas profité longtemps. Evoluant dans un milieu de rivalités et de conflits avec d'autres artistes locaux. Un contexte de violences que le jeune artiste évoquait souvent dans ses morceaux. Depuis quelques mois, Einár était en conflit ouvert avec Yasin, un autre rappeur. Ce dernier avait été condamné en juillet dernier à dix mois de prison pour une tentative d'enlèvement de son rival en 2020.

Le projet, qui avait échoué, avait été suivi d'un autre kidnapping, lors duquel Einár avait été battu, dévalisé et photographié dans des conditions humiliantes et soumis à un chantage, selon la justice suédoise. C'est Haval Khalil, un autre rappeur, qui avait été condamné à deux ans et demi de prison pour complicité d'enlèvement et de vol. Depuis, Einár avait été placé sous protection policière.

Depuis l'annonce de la mort du rappeur Einar, dans la nuit de jeudi à vendredi 22 octobre 2021, la Suède est sous le choc. Ces derniers mois, la capitale scandinave est en proie à une rare violence et confrontée à une vague de règlements de comptes. En 2019, un autre rappeur suédois, Rozh Shamal, avait été assassiné dans une banlieue de Stockholm. Comme le souligne Le Parisien, "au 15 octobre, 40 personnes ont péri cette année dans 273 fusillades dans le royaume de 10,3 millions d'habitants, selon la police. En 2020, 47 personnes avaient perdu la vie, pour 366 incidents.