Jenifer : qui est Ambroise Fieschi, son mari ?

JENIFER. L'ancienne candidate emblématique de la Star Academy, Jenifer, s'est mariée avec Ambroise Fieschi en août 2019.

Elle est certainement la candidate de la Star Academy la plus connue, toujours aujourd'hui : Jenifer, gagnante de la première saison, en 2001. A l'occasion des 20 ans du programme et de la soirée événement diffusée sur TF1 ce samedi 30 novembre, intéressons nous à la vie de la chanteuse et à ses proches. Jenifer a été en couple avec le chanteur et musicien Maxim Nucci, avec qui elle a eu un fils, Aaron, puis avec Pascal Obispo et le comédien Thierry Neuvic, père de son deuxième enfant, Joseph.

Depuis plusieurs années, Jenifer file le parfait amour avec Ambroise Fieschi, avec qui elle s'est mariée en août 2019. Ancien pilote de rallye, comme l'explique Télé Loisirs, ce dernier gère actuellement une brasserie corse à Ajaccio, L'Albert 1er. C'est d'ailleurs sur l'île de Beauté que le couple s'est dit oui, à Serra-di-Ferro. Jenifer et Ambroise Fieschi ont un fils, Juvanni, né en 2021.

Née le 15 novembre 1982 à Nice, la chanteuse compte en 2021 pas moins de 8 albums studio, récolté 8 NRJ Music Awards, 1 MTV Europe Music Awards et vendu des centaines de milliers de disques. Mais Jenifer a plus d'une corde à son arc : depuis la Star Ac', elle est apparue sur grand-écran : en 2014 dans Les Francis de Fabrice Begotti ou dans Faut pas lui dire de Solange Cicurel en 2017. Sur le petit écran, Jenifer intègre en 2012 le jury de The Voice et fait également partie du jury de l'émission The Voice Kids.

Après sa victoire à la Star Academy, Jenifer a continué dans la musique. La chanteuse a sorti huit albums : Jenifer (2002), Le Passage (2004), Lunatique (2007), Appelle-moi Jen (2010), L'amour et moi (2012), Ma déclaration (2013), Paradis secret (2016) et Nouvelle page (2018). Voici les cinq chansons les plus connues de la discographie de Jenifer :

Au soleil

Les choses simples

Donne-moi le temps

Ma révolution

J'attends l'amour

La chanteuse Jenifer est maman de trois enfants : Aaron, né en 2003 de sa relation avec le musicien Maxim Nucci, Joseph avec l'acteur Thierry Neuvic, né en 2014 et Juvanni, né en 2021 de son mariage avec l'entrepreneur corse Ambroise Fieschi, qu'elle épousé en 2019.

Durant dix ans, Jenifer aura été une fidèle des fauteuils rouges de TF1. La chanteuse a annoncé, samedi 23 octobre 2021, son départ de The Voice lors de la finale de The Voice All Stars. "Je suis très touchée par cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses humainement. Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau, ça fait dix ans, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de rebondissements. C'est probablement la dernière fois que je suis dans ce fauteuil rouge. Je voudrais remercier toute l'équipe, tous mes talents jusqu'à présent, le public évidemment", a déclaré Jenifer, émue.

La chanteuse avait fait son entrée parmi les coach de The Voice dès la première saison, en 2012, aux côtés de Louis Bertignac, Florent Pagny et Garou. Au total, elle aura participé à six saisons du concours de chant de la Une.