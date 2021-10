Mario Barravecchia : qu'est devenu l'ancien de la Star Academy ?

MARIO. A l'occasion des 20 ans de la Star Academy, retour sur les candidats les plus marquants de l'émission, dont Mario Barravecchia fait partie.

La Star Academy a vingt ans ! Un anniversaire célébré ce samedi 30 octobre 2021 sur TF1 avec une grande soirée musicale présentée par Nikos Aliagas, qui regroupe à partir de 21 heures de nombreux candidats emblématiques de l'émission. Parmi eux, Mario, qui a participé à la toute première saison de la Star Ac', remportée par Jenifer en 2001. Il avait marqué les esprits, entre autres, par son humour et sa complicité avec le trublion de l'édition, Jean-Pascal Lacoste.

Né le 16 novembre 1976 à Montegnée, en Belgique, Mario Barravecchia s'est hissé jusqu'en finale, perdue face à Jenifer. Après sa sortie du télé-crochet de TF1, le chanteur sort deux albums, un éponyme en 2002, puis Intimo en 2009.

L'année suivante, Mario s'éloigne de la musique pour se diriger vers les affaires en devenant patron de presse et créé le Welcome Magazine, un média de voyage qui devient un magazine féminin, commercialisé en France depuis 2021. "Concernant la musique, ce n'est pas totalement fini. J'ai arrêté en 2010 parce que c'était très compliqué (...) ça devenait difficile de pouvoir vivre de la musique à l'époque, et étant père de famille, je n'avais pas envie de prendre de risques", expliquait-il à Paris Match en 2021. Mario a trois enfants : Matteo et Lily, nés de son mariage avec Nelly, et Andrea, né de sa relation avec Jessica, rencontrée en 2015.