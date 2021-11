Houcine : que fait l'ancien de la Star Academy aujourd'hui ?

HOUCINE. Candidat emblématique de la saison 2 de la Star Academy, Houcine s'était incliné en finale face à Nolwenn Leroy.

[Mis à jour le 6 novembre 2021 à 20h10] Ce samedi 6 novembre 2021, à l'occasion du deuxième prime célébrant le vingtième anniversaire de la Star Academy, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec de nouveaux candidats marquants de l'émission. Parmi eux, Houcine. De son vrai nom Houcine Camara, est né le 19 août 1980 à Nancy. En 2002, il se fait connaître du grand public en intégrant la deuxième saison de la Star Academy. et se hisse jusqu'en finale, qu'il perdra face à Nolwenn Leroy. Un show qui lui permettra de partager la scène avec des artistes internationaux comme Phil Collins, Isabelle Boulay, Lionel Richie, Ray Charles ou même Mariah Carey. "Pour moi, c'était une grande colonie de vacances. Quand on est sorti, c'était la folie", se souvient Houcine dans Touche pas à mon poste en 2020.

A sa sortie de la Star Ac', en 2003, Houcine participe à la bande-originale du film Le Livre de la jungle 2 dans laquelle il prête sa voix au singe de l'histoire, chantant Être un homme comme vous. Houcine n'a jamais voulu s'éloigner de la scène et aura sorti quatre singles, mais pas d'album. "J'ai tout simplement une société d'événementiel qui a été contactée pour animer le nouveau jeu de danse Dance Central, sur Xbox 360 Kinect", confiait-il à Télé Loisirs en 2018.

Houcine remontera sur scène en 2022 dans un spectacle baptisé Remember the Funk, dans lequel il promet de "danser et chanter fort (...) tous les titres funk et disco-funk", peut-on lire sur son compte Instagram. Côté vie privée, Houcine a deux fils, Lenny, 20 ans et Chad, 9 ans. En 2018, l'ancien candidat de la Star Ac' est condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à 100 jours-amendes, ainsi qu'à un stage de sensibilisation aux violences conjugales, pour avoir frappé son ancienne compagne et mère de ses enfants.