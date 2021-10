Emma Daumas : après la Star Ac', une vie entre musique et enfants

EMMA DAUMAS. Après s'être fait connaître dans la deuxième saison de la Star Academy, Emma Daumas a continué sa carrière, tout en vivant une vie à la campagne.

Emma Daumas fête les 20 ans de la Star Academy. Ce samedi 30 octobre 2021, sur TF1, la chanteuse remontera sur scène pour célébrer les plus grands moments de l'émission, présentée par Nikos Aliagas, aux côtés de ses anciens camarades. Emma Daumas reste sans conteste l'un des visages les plus marquants de la Star Academy, toutes saisons confondues.

La jeune femme intègre le télé-crochet de TF1 en 2002, pour la deuxième saison de l'émission. Née le 23 novembre 1983 à Avignon, Manuelle Daumas de son vrai nom se fait ensuite un nom dans la chanson en sortant, dès sa sortie de la Star Ac' en février 2003, son premier single, Au jour le jour. Le titre précède la sortie de son premier album, la même année, baptisé Le Saut de l'ange. Le premier d'une longue lignée, puisqu'Emma Daumas a sorti au total sept disques, dont le dernier, L'art des naufrages, en 2021, pour un total de plus d'un million d'exemplaires vendus.

En 2002, la deuxième saison de la Star Academy lève le voile sur ses candidats : les téléspectateurs découvrent Nolwenn Leroy, Houcine, Anne-Laure Sibon, Rudy Carvalho, Fabien Mancel et... Emma Daumas. Elle devient rapidement l'une des participantes phares du programme et atteint les demi-finales. "Ça a bouleversé ma vie, dans tous les sens. C'est une expérience extraordinaire, incroyable où j'ai vécu des émotions multiples. J'ai fait des très belles rencontres. J'ai été bouleversée, j'ai été perdue... J'ai mis dix ans à m'en remettre !", confiait l'artiste dans Culture médias sur Europe 1 en janvier 2021.

Bien loin des projecteurs et de la scène, Emma Daumas mène une vie simple à la campagne, avec ses enfants. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse a toujours gardé l'identité de son compagnon secrète. Selon certains médias, Emma Daumas serait en couple avec le musicien Laurent Derobert.

Côté vie privée, la chanteuse a deux enfants : une fille prénommée Valentine, née en 2012 et un fils, Antonin, né en 2019. "J'habite dans un petit village et mes enfants ont accès à la nature, aux animaux, à la ferme. J'ai un cadre de vie privilégié et très simple", confiait l'artiste à Gala en 2020.