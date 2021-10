Michal : que devient l'ancien candidat de la Star Academy ?

MICHAL. Michal Kwiatkowski s'est fait connaître du grand public en France sous le nom de Michal, en intégrant la saison 3 de la Star Ac' en 2003.

La Star Ac' a vingt ans ! Un anniversaire célébré ce samedi 30 octobre 2021 sur TF1 avec une soirée événement, présentée par Nikos Aliagas et diffusée dès 21 heures. L'occasion pour de nombreux anciens candidats emblématiques de l'émission de remonter sur scène pour évoquer les grands moments du télé-crochet, toutes saisons confondues. C'est le cas de Michal, qui avait percé le petit écran en 2003 lors de la troisième saison de la Star Ac'. On se souvient évidemment de ses prestations, notamment sur la chanson L'orange du marchand.

Né le 12 novembre 1983 en Pologne, Michal Kwiatkowski se fait connaître du grand public en France sous le nom de Michal en 2003, en intégrant le château Dammarie-les-Lys. Le candidat se hisse jusqu'en finale, où il s'incline face à Elodie Frégé. À sa sortie, il sort un premier album en 2004, baptisé De l'or et des poussières, un second en 2007, All alone with my gueule, What's your name ? en 2010 et enfin Chopin Etc en 2014.

Cette année là, Michal fait la rencontre du journaliste Maxim Assenza, qu'il épouse le 28 juillet 2017, à Paris. Le couple rêve d'avoir un enfant, mais divorce à la fin de l'année 2019. Cette même année, Michal apparaît comme chroniqueur dans l'émission Bons baisers d'Europe, présentée par Stéphane Bern et diffusée le samedi à 16h45 sur France 2.