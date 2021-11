Sofia Essaïdi : que fait l'ancienne de la Star Ac' aujourd'hui ?

SOFIA ESSAIDI. Après sa participation à la saison 3 de la Star Academy, Sofia Essaïdi est apparue dans plusieurs séries et comédies musicales.

[Mis à jour le 13 novembre 2021 à 20h01] Depuis sa sortie de la Star Ac', Sofia Essaïdi ne s'est jamais éloignée de la musique. A l'occasion du vingtième anniversaire de la Star Academy, fêté en grande pompe sur TF1 ce samedi 13 novembre lors d'une troisième et dernière soirée événement, la chanteuse retrouvera ses anciens camarades sur scène, pour se remémorer les bons souvenirs de Dammarie-lès-Lys et entonner quelques uns des tubes repris par les candidats des différentes saisons de l'émission.

Elle est et restera l'une des candidates les plus marquantes de la Star Academy et l'une des rares à avoir continué à vivre sous les feux des projecteurs depuis sa participation au télé-crochet de TF1 lors de la troisième saison, en 2003, aux côtés d'Elodie Frégé, Michal Kwiatkowski, Romain Wylson, Lukas Delcourt ou Patxi Garat. Sofia Essaïdi arrive jusqu'en demi-finale de la Star Academy, présentée par Nikos Aliagas, face à Élodie Frégé.

La carrière de la jeune artiste est loin de se terminer à sa sortie du château de de Dammarie-lès-Lys. A côté de sa carrière musicale, dès 2005, Sofia Essaïdi apparaît à l'écran dans le film Iznogoud et participe à la bande-originale et sort son premier album, Mon cabaret. En 2007 Sofia Essaïdi est sélectionnée pour interpréter le rôle principal dans la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, aux côtés de son ancien professeur de danse de la Star Ac', Kamel Ouali.

Durant un an, entre 2009 et 2010, Sofia Essaïdi brille dans son rôle : la comédie musicale au budget pharaonique (neuf millions d'euros tout de même) est un succès : plus de 250 000 spectateurs se sont pressés au Palais des Sports de Paris.

Sofia Essaïdi est née le 6 août 1984 à Casablanca, au Maroc. Son père est marocain, sa mère, française. Après avoir effectué son lycée à Casablanca, elle commence des études à l'université Paris-Dauphine. Cette année-là, Sofia Essaïdi intègre l'aventure Star Ac'. Après le télé-crochet et la confirmation de son succès en incarnant Cléopâtre, la chanteuse a continué sa carrière sans la musique. En 2010, elle décroche le NRJ Music Award de l'artiste féminine francophone de l'année. En 2011, elle participe à la première saison de l'émission Danse avec les stars sur TF1, au bras du danseur Maxime Dereymez, et termine deuxième de la compétition.

En 2017, la chanteuse participe à l'album Méditerranéennes, initié par Julie Zenatti et qui réunit une dizaine d'artistes dont Chimène Badi, Nawel Ben Kraeïm, Slimane, Enrico Macias, Elisa Tovati ou Claudio Capéo. L'année suivante, Sofia Essaïdi remonte sur scène en 2018 dans le rôle de Velma dans la comédie musicale Chicago, joué au théâtre Mogador à Paris.

En 2021, après avoir décroché le rôle titre dans une première série baptisée La Promesse, ou dans le thriller de France 2 Les Héritiers, Sofia Essaïdi est au casting de la nouvelle série événement de TF1, Les Combattantes, aux côtés d'Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, Sofia Essaïdi s'était exprimée sur cette reconversion : "Je me sens véritablement comédienne. Quand j'arrive sur le plateau et que j'entends : 'Action !'... la vie n'est jamais plus belle qu'à ce moment-là."