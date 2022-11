Elodie Frégé : qu'est devenue l'ancienne de la Star Ac' ?

ELODIE FREGE. La chanteuse Elodie Frégé avait remporté la troisième saison de la Star Academy, face à Michal, en 2003.

[Mis à jour le 05 novembre 2021 à 18h43] Pour ce quatrième prime, la Star Academy a convié une pléiade d'artistes à venir se produire sur le plateau de TF1 avec certains élèves de cette promotion 2022. Et qui mieux qu'Elodie Frégé, ancienne gagnante du télécrochet de la Une, pour venir interpréter la chanson Fever, en duo avec la candidate Enola, sur un tableau chorégraphié par Yanis Marshall, professeur de danse de cette saison ? Mais depuis sa victoire à la Star Academy, qu'est devenue Elodie Frégé ?

Née le 15 février 1982 à Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre, cette dernière se fait connaître en 2003 en remportant la troisième saison de la Star Academy face à Michal, un autre candidat emblématique du télé-crochet de TF1. Après sa victoire, la chanteuse a sorti quatre albums, Elodie Frégé en 2004, Le jeu des 7 erreurs en 2006, La fille de l'après-midi en 2010 et Amuses bouches en 2013.

En 2010, Elodie Frégé s'est essayée à la comédie en tournant dans Potiche, de François Ozon, participe à l'album We love Disney en 2013 et fait une apparition dans The Voice l'année suivante. En 2015, Elodie Frégé apparaît dans la série TF1 La Main du mal avec JoeyStarr, Grégory Fitoussi et Mélanie Doutey, puis devient membre du jury de la Nouvelle Star, sur D8, en 2015 et 2016. Elodie Frégé est en couple avec le comédien Grégory Fitoussi.