Anne Laure Sibon : où est passée l'ancienne de la Star Ac' ?

ANNE LAURE SIBON. Anne-Laure Sibon a terminé aux portes de la finale de la seconde saison de la Star Academy en 2002.

"Ne manquez surtout pas cette soirée exceptionnelle et revivez en chansons, en émotions et en images fortes depuis la Seine Musicale les 20 ans de la Star Academy !" La promesse est faite, ce samedi 30 octobre 2021, TF1 diffuse une soirée événement pour célébrer les vingt ans de son émission culte, dont la première saison a débuté en 2001. Nikos Aliagas reçoit pour l'occasion des dizaines de candidats emblématiques de la Star Ac', toutes saisons confondues. Parmi eux, Nolwenn Leroy, Jenifer, Houcine, Patxi, Jean-Pascal Lacoste, Elodie Frégé, Michal, Emma Daumas, Quentin Mosimann, Sofia Essaïdi et Anne-Laure Sibon.

Née en 1983 en Seine-et-Marne à Brou-sur-Chantereine, cette dernière a fait une entrée remarquée dans la seconde saison de la Star Academy en 2002. Élève modèle du château de Dammarie-lès-Lys, elle termine aux portes de la finale. Depuis 2002, Anne-Laure Sibon s'est éloignée de la musique et est partie vivre loin de Paris en 2018, dans le Tarn, avec sa femme, Olivia Crochent.

Après avoir travaillé cinq ans dans un grand groupe hôtelier, l'artiste est désormais décidée à revenir à la musique, comme elle le confiait au journal La Dépêche en mai 2021 : "Aujourd'hui, la plupart des artistes s'autoproduisent. (...) Je m'éclate en musique, mais pour moi, un sou est un sou et un projet doit pouvoir s'autofinancer." Anne-Laure Sibon travaille par ailleurs sur un album.