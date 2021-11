Lucie Bernardoni : qu'est devenue l'ancienne de la Star Ac' ?

LUCIE BERNARDONI. La candidate Lucie Bernardoni, qui s'est inclinée en finale de la saison 4 de la Star Ac' en 2004 face à Grégory Lemarchal, est aujourd'hui mariée avec un autre participant de l'émission...

[Mis à jour le 13 novembre 2021 à 20h13] C'est probablement l'une des finales les plus marquantes de l'histoire de la Star Academy : celle qui opposait, en 2004, Grégory Lemarchal et Lucie Bernardoni. Il est donc tout naturel que l'ancienne candidate de TF1 soit de retour pour célébrer les vingt ans de l'émission, ce samedi 13 novembre 2021, pour une troisième et dernière émission anniversaire aux côtés de nombreux visages du télé-crochet, comme Jenifer, Nolwenn Leroy, Houcine, Jean-Pascal Lacoste, Patxi, Quentin Mosimann, Michal, Elodie Frégé, Emma Daumas ou Sofia Essaïdi.

Née le 4 février 1987 à Nice, dans les Alpes-Maritimes, Lucie Bernardoni intègre la quatrième saison de la Star Academy, en 2004, où elle arrive jusqu'en finale, qu'elle perd face à Grégory Lemarchal. Après avoir fait la tournée de la Star Ac' aux côtés de ses camarades de promotion, elle sort un premier single, Apprends-nous à rêver, en 2005.

En 2008, Lucie Bernardoni prête sa voix au générique de la série télévisée de TF1 Seconde Chance, avant de monter sur les planches en 2011, dans la nouvelle version de la comédie musicale Hair et sort, la même année, son premier album Mélancosmiaque. Depuis, la chanteuse a collaboré avec des artistes comme Lilian Renaud et Slimane.

Depuis 2018, Lucie Bernardoni est mariée avec un candidat de la saison 1 de la Star Academy, Patrice Maktav.