Magalie Vaé : après la Star Academy, la déception

MAGALIE VAE. La chanteuse Magalie Vaé, est la gagnante de la cinquième saison de la Star Academy, en 2005.

La Star Academy fête ses vingt ans ! Pour l'occasion, TF1 propose une soirée anniversaire, présentée par Nikos Aliagas depuis la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, ce samedi 30 octobre 2021. Un programme événement qui regroupera de nombreux anciens candidats de la Star Ac', venus faire revivre les plus grands moments du télé-crochet musical des années 2000 devenu culte.

Parmi les invités du soir, Jenifer, Nolwenn Leroy, Michal, Houcine, Patxi, Anne-Laure Sibon, Sofia Essaïdi, Elodie Frégé, Emma Daumas, Quentin Mosimann ou Jean-Pascal Lacoste. Evidemment, les gagnants des différentes saison de la Star Academy sont de la partie, comme Magalie Vaé, qui a remporté la cinquième saison du programme.

Magalie Bonneau, alias Magalie Vaé, est née le 6 janvier 1987 à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Après sa victoire, elle sort un premier album, Magalie Vaé, en 2006. Il sera suivi d'un second, Métamorphose, en 2014. La chanteuse quitte Paris pour le Loir-et-Cher, où elle a eu une petite fille, Elia, qu'elle élève seule. Magalie Vaé a créé son entreprise d'événementiel, où elle propose ses services de chanteuse, selon Purepeople.

L'après Star Ac' n'a pas été à la hauteur de ses rêves d'artiste, comme elle l'expliquait au même média : "J'ai gagné un million d'euros, c'est un peu un cadeau empoisonné. C'est une avance sur les ventes d'album, ce n'est pas un gain de jeu (...) Quand on a 18 ans, on ne sait pas gérer une somme pareille et malheureusement on attire énormément de personnes qui ne sont intéressées que par l'argent. C'est mon seul regret : j'aurais aimé que ma fille en profite un petit peu."