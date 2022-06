Margaux Lahaye : qu'est-il reproché à la fille de Jean-Luc Lahaye ?

MAGAUX LAHAYE. La fille de Jean-Luc Lahaye, Margaux, est mise en cause dans l'affaire de viols sur mineures qui vise son père.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 11h38] Margaux Lahaye, fille du chanteur mis en examen pour viols sur mineures en novembre 2021, a elle aussi été mise en cause dans la même affaire. Elle a été mise en examen le lundi 24 janvier 2022 pour "subordination de témoins." Interpellée et placée en garde à vue le mercredi 3 novembre, comme son père, Margaux Lahaye est soupçonnée d'avoir "fait pression" sur les deux jeunes femmes ayant porté plainte contre Jean-Luc Lahaye dans le but de les "astreindre au silence".

Dans le documentaire intitulé Jean-Luc Lahaye, la chute d'une idole - que s'est-il vraiment passé ? et diffusé mercredi 1er juin, on apprend que l'enquête aurait démontré que Margaux Lahaye n'était "pas au courant des viols présumés de son père", mais reste accusée de subordination de témoins. Pour Fabien Lecoeuvre, l'ancien agent de Jean-Luc Lahaye qui témoigne dans ce documentaire, "on fait porter un chapeau à Margaux, mais je pense qu'elle a tout simplement voulu protéger son papa. Je pense qu'à un moment donné c'est humain."

Fin novembre, face aux enquêteurs, la jeune femme de 37 ans avait "reconnu avoir pris contact avec Roxane (une des plaignantes ndlr.) pour l'orienter dans ses déclarations à la police, mais sous la pression de son père", expliquait alors Le Parisien. Margaux Lahaye assurait qu'elle "ignorait tout des accusations de rapport sexuels brutaux" et dit avoir été "manipulée et instrumentalisée" par son père. Selon son témoignage, Jean-Luc Lahaye aurait été violent à son encontre : elle évoquait alors des "étranglements à mains nues."

Interpellée mercredi 3 novembre 2021 à Paris, avec son père, soupçonné de viols sur mineures, Margaux Lahaye avait été relâchée pour "raisons de santé" dans la soirée du même jour "en raison de son handicap", précisait alors Le Parisien. Âgée de 37 ans, elle est devenue paraplégique après avoir chuté du deuxième étage d'un immeuble en septembre 2021.

La fille aînée du chanteur accusé - entre autres - de viols sur personnes mineures, a été entendue par la police pour les motifs de "subornation de témoin" et de "complicité de viol". Margaux Lahaye a été mise en garde à vue en même temps que son père, accusé, lui, par deux jeunes femmes d'agression sexuelle entre 2013 et 2014, quand celles-ci étaient mineures.

Margaux Lahaye est la première des deux filles de Jean-Luc Lahaye, née de son union avec Aurélie, à l'apogée de son succès dans les années 1980. En 1984, année de sa naissance, le chanteur lui avait même dédié une chanson ("Papa chanteur"). La presse people rapporte que Margaux Lahaye est mannequin au sein de l'agence Metropolitan Models et qu'elle partage de nombreux clichés sur ses profils Facebook et Instagram. Des photos de mode mais aussi de famille avec son père. La deuxième fille de Jean-Luc Lahaye, âgée de 34 ans, suit quant à elle un parcours plus discret, dans l'ombre de la star.

Jean-Luc Lahaye a déjà été condamné dans des affaires de mœurs. En janvier 2007, le tribunal correctionnel de Paris lui infligeait une amende de 10 000 euros pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. En mai 2015, il a de nouveau été condamné, à un an de prison avec sursis cette fois, pour corruption de mineur de 15 ans. Cette deuxième affaire, portant sur des jeux à caractère sexuel par webcams interposées, serait liée à l'une des deux victimes présumées qui accusent la star.

Interrogé en 2019 sur C8 au sujet de ces condamnations, Jean-Luc Lahaye avait confié que Margaux Lahaye et sa sœur avaient beaucoup souffert de cette situation : "Elles ne l'ont pas vécu très bien. Déjà, concernant cette affaire, la fille a fini par avouer qu'elle avait menti sur son âge. Et comment vous dire qu'en boîte de nuit, à 3 heures du matin, faire la différence entre une fille de 15 ans, 16 ans, 18 ans, ou 20 ans, j'en suis encore aujourd'hui incapable", avait-il admis.

Margaux Lahaye serait néanmoins restée l'un des principaux soutiens de son père lorsque Jean-Luc Lahaye affrontera ces ennuis judiciaires. La même année, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2019, elle fera une chute depuis le deuxième étage d'un appartement du XVIIe arrondissement de Paris. La jeune femme s'en sortira avec de nombreuses fractures. Les circonstances du drame et l'emballement de la presse pousseront Jean-Luc Lahaye a expliquer l'accident sur les réseaux sociaux.