Mort de Young Dolph : qui était le rappeur assassiné à Memphis ?

YOUNG DOLPH. Le rappeur américain Young Dolph a été tué par balles mercredi 17 novembre devant un magasin de cookies à Memphis, dans le Tennessee aux États-Unis.

Nouveau drame pour le rap US. Le rappeur américain Young Dolph a été tué par balles mercredi 17 novembre, dans un magasin de cookies de Memphis, dans le Tennessee aux États-Unis. "A 12h24, les agents de la police de Memphis ont été appelés sur les lieux d'une fusillade" et "une victime de sexe masculin a été localisée et déclarée morte sur place", est-il détaillé dans un communiqué publié par la police locale, rapporte l'AFP. Il avait 36 ans.

Né le 27 juillet 1985 à Chicago, le rappeur Young Dolph, qui a grandi à Memphis, s'était fait un nom dans le rap américain avec des titres comme Major ou On The River. Plusieurs de ses albums, notamment King of Memphis ou Thinking Out Loud. En 2017, Young Dolph avait échappé à deux fusillades, qui, selon plusieurs médias spécialisés, seraient liées à son conflit avec un autre rappeur de Memphis, Yo Gotti.