Neil Young : pourquoi vous ne pouvez plus écouter sa musique sur Spotify

NEIL YOUNG. Le chanteur américano-canadien Neil Young proteste contre l'hébergement par la plateforme de streaming Spotify d'un podcast antivax.

"Spotify est devenu un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur le Covid." Il avait menacé, c'est désormais chose faite : vous ne pourrez plus écouter la musique de Neil Young sur Spotify. Le chanteur accuse la plateforme d'écoute en streaming de désinformation sur le Covid, en raison de l'hébergement du podcast de Joe Rogan, le plus écouté aux Etats-Unis avec 11 millions d'auditeurs estimés par numéro, exclusivement disponible sur Spotify. Il aura donc été préféré à Neil Young par la plateforme suédoise, qui n'a pas cédé aux menaces désormais mises à exécution et a choisi de soutenir le sulfureux podcasteur qu'elle avait signé en 2020 pour... 100 millions de dollars.

"Je veux remercier ma très grande et solidaire maison de disques Warner Brothers-Reprise Records qui me soutient dans ma décision de retirer toute ma musique de Spotify", a écrit le musicien de 76 ans sur son site Internet, relevant au passage que la plateforme représente 60% de ses revenus générés par le streaming. Neil Young compte 2,4 millions d'abonnés et plus de six millions d'auditeurs par mois sur Spotify. Selon lui, la plateforme "est devenue un lieu de désinformation potentiellement mortelle sur le Covid. Des mensonges vendus contre de l'argent." A l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'y a plus qu'un album, un live à Paris en 1989, qui est disponible à l'écoute sur Spotify.