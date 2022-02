L5 : que sont devenues Lydy, Marjorie, Coralie, Alexandra et Claire ?

L5 - Groupe culte des années 2000, les L5, se reforme à l'occasion de l'émission Génération Hit Machine, diffusée ce mardi 8 février sur W9.

"Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies..." Qui n'a jamais fredonné ce refrain, qui hante les soirées de plusieurs générations, toujours aujourd'hui ? A l'occasion de l'émission Génération Hit Machine, diffusée ce mardi 8 février sur W9, le groupe culte des années 2000, les L5, se reforment ! Une première depuis quinze ans pour les cinq chanteuses du girls band, qui a d'ailleurs attisé la curiosité des nostalgiques en sous-entendant qu'elles s'apprêtaient à remonter sur scène. "C'est un peu flou, mais on va essayer de faire quelque chose (...) Après, voilà, il faut pouvoir réaliser, il faut que soit viable, il faut que tout le monde soit d'accord… C'est tout un truc !", a lancé Claire dans On refait la télé sur RTL.

Un retour envisageable pour les L5, qui ont depuis leur succès avec notamment Toutes les femmes de ta vie puis leur séparation en 2006 après avoir écoulé près de 4 millions d'albums et de singles, emprunté des chemins un peu différents. Louisy Joseph, alias Lydy, a entamé une carrière solo, sorti un premier opus en 2008, participé au collectif Tropical Family ou à la saison 5 de Danse avec les stars. Elle a également été aperçue sur le petit écran, dans la série TF1 Camping Paradis ou dans le téléfilm Coup de foudre à Noël.

De leur côté, Alexandra et Marjorie se sont installées près de Marseille, pour devenir prothésistes ongulaires, puis former un duo, les Diamond Girls. Devenues belles-soeurs, elles se sont produites sur plusieurs scènes, pour intégrer ensuite la saison 4 de l'Île des Vérités sur NRJ12. Alexandra et Marjorie ont reformé les New L5 et performé au sein de la tournée Back to Basic Tour. Coralie elle, a été auxiliaire de vie, mais ne s'est jamais éloigné de la musique : elle rejoint les New L5 en 2016. Enfin, Claire a elle aussi tenté de percer en solo, participé à la saison 2 de The Voice en 2013 et continue de se produire sur scène.