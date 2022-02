Mort de Mark Lanegan : les causes de son décès mystérieuses

MARK LANEGAN. Pionnier du grunge, chanteur et musicien américain de renom, Mark Lanegan est mort mardi 22 février à 57 ans.

Il était l'un des pionniers du grunge mondial : Mark Lanegan est mort mardi 22 février 2022 à son domicile. L'artiste avait 57 ans. "Notre cher ami Mark Lanegan est décédé ce matin chez lui à Killarney, en Irlande. Chanteur, compositeur, auteur et musicien adoré, il avait 57 ans et il laisse derrière lui son épouse Shelley. Aucune autre information n'est disponible pour le moment. Sa famille demande à tout le monde de respecter son intimité", peut-on lire dans un message posté sur les réseaux sociaux de l'artiste, qui ne précise donc pas les causes de cette disparition.

Né le 25 novembre 1964 à Ellensburg, près de Seattle dans l'État de Washington aux États-Unis, Mark Lanegan se fait d'abord connaître comme chanteur et leader du groupe de rock Screaming Trees, de 1984 à 2000. La formation aura marqué les esprits avec des titres comme Nearly Lost You ou All I Know Parallèlement, il débute une carrière en solo et travaille avec Kurt Cobain. Il rejoint ensuite le groupe Queens of the Stone Age, jusqu'en 2014.