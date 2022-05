Alvan & Ahez : qui est le groupe candidat de la France à l'Eurovision ?

ALVAN et AHEZ. Le groupe breton Alvan & Ahez est le porte-drapeau français au concours de l'Eurovision, dont la finale se tiendra le samedi 14 mai à Turin, en Italie.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 19h30] A l'Eurovision, la Bretagne, ça vous gagne ? C'est ce que tentera de prouver le groupe Alvan & Ahez, qui représente la France au concours de l'Eurovision, dont la finale aura lieu à Turin, en Italie, le samedi 14 mai prochain. C'est avec la chanson Fulenn, qui signifie "étincelle" et "jeune fille", qu'ils porteront les espoirs français, un an après la deuxième place décrochée par Barabara Pravi et le titre Voilà.

"Fullen, ça veut dire étincelle et jolie fille en breton, avec pour cette dernière expression une connotation un peu péjorative, comme pour dire fille légère, et on voulait prendre cette expression à contre-pied et porter un discours émancipateur pour les femmes. On chante l'histoire d'une jeune fille qui va danser à la nuit tombée autour d'un feu de joie, elle emmène tout le monde avec elle en repoussant les regards médisants", explique à l'AFP Marine Lavigne, une des trois jeunes femmes du groupe.

Alvan, Marine, Stereen D. et Stereen forment le groupe Alvan & Ahez, nom emprunté à une figure de la mythologie bretonne. "On s'est rencontré dans un bar, l'été dernier, expliquait Alvan à Télé-Loisirs. On a échangé sur nos univers musicaux respectifs. Alvan avait déjà écrit un morceau, et il envisageait la possibilité de rajouter des voix bretonnes. On a écouté, et j'ai accroché directement à ce qu'il proposait. Dans la foulée, j'ai appelé Sterenn Diridollou et Sterenn Le Guillou. On chante ensemble dans des fêtes bretonnes. On a écrit des paroles, et c'est ainsi qu'est né Fulenn."