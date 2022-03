ATEEZ en concert à Paris : où et quand acheter des billets ?

ATEEZ. Le phénomène coréen ATEEZ sera de passage à Paris à l'occasion de sa tournée mondiale, "The Fellowship : Beginning of the end", en mai 2022.

Excellente nouvelle pour les Atiny : le groupe phénomène ATEEZ annonce les nouvelles dates de sa tournée mondiale, The Fellowship : Beginning of the end, qui passera par Paris, à l'Accor Arena, pour un concert unique le mercredi 4 mai 2022. Initialement prévue en 2020, la tournée de l'octet sud-coréen a été reportée en raison de la crise sanitaire. Une salve de concerts européens qui mènera les Sud-coréen de Madrid le 23 avril à Amsterdam le 12 mai 2022. Pour la mise en vente des billets du concert d'ATEEZ à l'Accor Arena de Paris, il faudra être rapide : la billetterie ouvre le vendredi 18 mars, à 15 heures.

Le groupe K-POP sud-coréen ATEEZ est composé de huit membres : Seonghwa, Hongjoong, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung et Jongho. Avec 3,2 millions de followers sur Instagram et 1,6 millions de followers sur Twitter, notamment grâce à des tubes comme Inception, Thanxx ou Answer, la formation a conquis la planète en seulement quatre ans.