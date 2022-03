Mort de Taylor Hawkins : quelles sont les causes du décès du batteur des Foo Fighters ?

TAYLOR HAWKINS. Le mythique batteur des Foo Fighters est décédé dans la nuit de vendredi à samedi 26 mars, à seulement 50 ans.

Les Foo Fighters ont perdu leur batteur. Taylor Hawkins, qui faisait partie du groupe depuis 1997, est mort dans la nuit de vendredi à samedi 26 mars 2022, avant un concert à Bogota, en Colombie. Il avait seulement 50 ans. "La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins", écrivaient les Foo Fighters dans un communiqué publié sur son compte Twitter, dans la nuit de vendredi à samedi.

Mardi 29 mars, la formation emmenée par Dave Grohl annonçait l'annulation de tous les concerts à venir de sa tournée mondiale. "C'est avec une grande tristesse que les Foo Fighters confirment l'annulation de toutes les dates à venir de la tournée en raison de la perte bouleversante de notre frère Taylor Hawkins", a indiqué le groupe sur son site et les réseaux sociaux.

Mais à ce jour, les causes de la mort de Taylor Hawkins restent floues. Le batteur a été retrouvé mort dans un hôtel de Bogota. Selon un rapport publié par le parquet de la capitale colombienne, il avait consommé du cannabis, des opiacés et des antidépresseurs. "L'analyse toxicologique fait état de dix substances pour l'instant retrouvées dans le corps de Taylor Hawkins, dont du THC (cannabis), des antidépresseurs, des benzodiazépines et des opiacés", a relevé le parquet dans un communiqué, assurant travailler "à l'éclaircissement total des faits qui ont abouti à la mort" du batteur des Foo Fighters. Avant son décès, il s'était plaint d'une "douleur à la poitrine" avant d'appeler à l'aide à son hôtel, où une médecin a tenté, sans succès, de le réanimer, selon la mairie de Bogota.