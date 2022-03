3pour100 : qui est le groupe plébiscité par Orelsan ?

3POUR100. Le groupe 3pour100, originaire de Caen, assure les premières parties des concerts de la tournée d'Orelsan. Portrait.

Propulsés par Orelsan. Mao, Floyd et JDbaaby forment le trio 3pour100, choisis par le rappeur français pour assurer toutes les premières parties des concerts de sa tournée, Orelsan Civilisation Tour 2022. Un tremplin pour ces trois copains, originaires de Caen, en Normandie, fief du rappeur à succès. Le groupe a été repéré par Ablaye, compagnon de route d'Orelsan devenu son producteur. Déjà, en 2018, le trio avait été choisi, deux fois, pour assurer la première partie de l'interprète de L'odeur de l'essence. Avant donc, de partir sur les routes pour toute une tournée avec lui.

"C'est la première fois qu'on emmène un groupe sur chaque date. Ce sont des potes à nous, avec qui on bosse et qu'on avait envie de mettre en avant parce qu'on trouve qu'ils sont hyper forts", souligne Orelsan lors d'une interview à Planète Rap en novembre 2021. "Potes" avec Orelsan, Mao, Floyd et JDbaaby sont amis depuis l'enfance. Leur musique mêle le rap au chant et aux mélodies entêtantes. Ils y parlent de rêves, de leurs vies et de leur amitié.

"J'ai grandi en bas du bloc et j'ai compris qu'à trois, on pouvait se faire un kiff", entonnent-ils dans leur morceau Minuit pile. Le 15 mars dernier, 3pour100 dévoilait son dernier clip, celui du single Pas avec moi, produit par Phazz, qui a travaillé avec Orelsan, Georgio, Lyonzon, ou Camélia Jordana.