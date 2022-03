Mort de Tom Parker : de quoi est décédé le chanteur de The Wanted ?

TOM PARKER. Le chanteur Tom Parker, qui avait été propulsé par le boys-band The Wanted, est mort à seulement 33 ans.

Un "décès tragique et prématuré". C'est avec ces mots que le groupe The Wanted annonce la mort de son chanteur, Tom Parker, mercredi 30 mars 2022. "Max, Jay, Siva, Nathan et toute la famille Wanted sont dévastés par le décès tragique et prématuré de notre compagnon de groupe, Tom Parker, qui s'est éteint paisiblement à l'heure du déjeuner", peut-on lire dans un message posté sur le compte Instagram du groupe. "Tom était un mari incroyable pour Kelsey et le père d'Aurelia et de Bodhi. Il était notre frère, les mots ne peuvent exprimer la perte et la tristesse que nous ressentons. Toujours et à jamais dans nos cœurs", concluent les membres de The Wanted dans le même communiqué.

Âgé de seulement 33 ans, Tom Parker est mort des suites d'une tumeur au cerveau. En octobre 2020, l'artiste avait publiquement révélé son cancer. "Nous sommes complètement dévastés, mais on va se battre. Nous ne voulons pas de votre tristesse, mais simplement de votre amour et de votre optimisme. Ensemble, nous voulons sensibiliser à cette terrible maladie et chercher tous les traitements possibles", écrivaient notamment l'artiste et sa femme dans son message Instagram.

Tom Parker était le compagnon de route des quatre autres membres de The Wanted, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness et Nathan Sykes. Le groupe, originaire de Londres, s'était fait connaître dès 2010 avec la sortie de son premier album, The Wanted. Relativement méconnue en France, la formation avait tout de même percé avec des titres comme Glad You Came sorti en 2011 ou Chasing the Sun l'année suivante.