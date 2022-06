Bigflo et Oli : Booba, confidences... De quoi parle leur nouvel album ?

BIGFLO et OLI. Plus de trois ans après la sortie de "La vie de rêve", leur dernier album, les frères Bigflo et Oli sortent un nouvel album, avant un concert à l'AccorArena de Paris.

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 15h55] Les autres, c'est nous. Trois ans après la sortie de La vie de rêve, leur dernier album, les frères Bigflo et Oli sortent un nouvel album ce vendredi 24 juin. Un retour attendu après deux longues années de pause médiatique, durant laquelle les frères ont pris le temps de digérer leur succès. Invités de la matinale de France Inter, ce mercredi 22 juin, Bigflo et Oli sont revenus sur cette période compliquée à gérer. "Un succès comme ça, c'est difficile à vivre sur certains aspects. Oli et moi, on est différents sur plein de choses, le rapport au public, le rapport à l'image publique. Oli, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller voir les gens, qui aime beaucoup rencontrer. Moi, je suis plus réservé, je suis plus timide. Je fatigue un peu plus vite. On a dû équilibrer les forces", confie Bigflo.

"On avait besoin de redevenir des auteurs et de se concentrer que sur l'écriture", ajoute Oli au même micro. Ce quatrième album, baptisé donc Les autres c'est nous, marque donc leur retour sur le devant de la scène, eux qui se produiront le jour même, vendredi 24 juin, sur la scène de l'AccorArena, devant 20 000 personnes. Bigflo et Oli reviennent avec un album authentique, dans lequel se sont glissées quelques références et confidences...

Dans la chanson Bons élèves, les deux frères évoquent leur narcissisme, leur envie de célébrité ou même de leurs défauts. "Cette pause, c'était vraiment une mise à jour pour nous, dans notre relation de frères, mais aussi dans l'image d'artiste et de nous même (...) et quoi de mieux que le faire dans un titre ? On a tout déballé dans celui-là", explique Bigflo à Léa Salamé. "Je bois pas, je fume pas, je suis un exemple pour la génération, mais j'adore le casino et le sexe", rappent les frères dans ce fameux morceau.

Pour le clip de Bons élèves, Bigflo et Oli ont fait appel à McSolaar, "une légende", selon eux. Et ce n'est pas le premier rappeur à avoir eu un clin d'œil dans l'album des deux rappeurs. Vald apparaît lui aussi sur le disque en featuring, tout comme la chanson Booba, hommage au Duc de Boulogne. "Des fois, je crois qu'on a envie d'être Booba aussi, c'est ça qu'on a voulu dire", souligne Bigflo sur France Inter.

Bigflo et Oli en concert à Paris

Le 5 avril dernier, les frères confirmaient leur retour sur le devant de la scène avec le single Sacré bordel, mais aussi une date de sortie pour leur nouvel album et une date de concert à Paris. Un retour qui se précise puisque le duo annonce désormais la date de sortie de leur prochain album, ainsi qu'une date de concert à Paris. Rendez-vous le vendredi 24 juin 2022 pour la sortie du disque, et le même soir à l'AccorArena de Paris !

La billetterie pour cette date événement est toujours accessible dans tous les points de vente habituels comme La Fnac ou Seetickets. Il reste des places ! "Tellement hâte", concluent Florian et Olivio en légende d'une vidéo où on les découvre attablés sur le toit de l'AccorArena de Paris.

Biflo et Oli dévoilent le single Sacré bordel

Après avoir agité leurs admirateurs à Toulouse ou à Paris, les frères Bigflo et Oli avaient confirmé leur retour avec le single Sacré bordel, sorti ce mardi 5 avril 2022, accompagné de son clip. Dans la vidéo, on retrouve le fameux cube en verre transparent dans lequel s'étaient enfermés les deux artistes, à Paris, place de la République ou à Toulouse, place du Capitole, agitant ces dernières semaines les rumeurs autour de leur come-back sur le devant de la scène.

"Ça y est, on est de retour la familia. Cette pause nous a vraiment fait du bien, on vous raconte tout bientôt. On voulait revenir avec un chanson forte de sens et importante pour nous, plutôt qu'avec une chanson légère et plus 'attendue' on espère ne pas s'être trompé", écrivent Florian et Olivio Ordonez, 29 et 25 ans en légende de la vidéo YouTube qui accompagne cette chanson résolument politique. Elle évoque l'immigration, l'amour de la France, mais aussi les violences policières et le vivre ensemble.

Dans le clip, qui illustre parfaitement les propos de ce morceau, le cube transparent, transporté à Paris, à Toulouse, Lauzerte ou dans les Pyrénées, était donc effectivement la star de la vidéo, comme l'avaient déjà supposé les fans du duo. "Ce clip a été vraiment une galère titanesque à mettre en place, on s'attendait pas nous même a ce que ce soit si compliqué. Un grand bravo aux équipes techniques qui se sont donné d'arrache pied pendant 1 semaine pour transporter ce foutu cube partout", explique le duo. Le single Sacré bordel est le premier aperçu d'un album, "bientôt prêt", selon Bigflo et Oli, qui s'étaient retiré de la scène en 2020. Selon les informations du Parisien, ce nouveau disque devrait paraître cet été.