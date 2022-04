L'Impératrice en concert : "Un gros boost d'amour et d'adrénaline"

INTERVIEW. Le groupe de pop français L'Impératrice est actuellement en tournée pour son deuxième album, "Tako Tsubo".

De Brooklyn à Berlin, en passant par Lille, Toulouse ou Garorock : L'Impératrice a repris la route pour une nouvelle tournée, mettant à l'honneur leur deuxième album, Tako Tsubo, sorti il y a tout juste un an. Covid-19 et mesures sanitaires obligent, les concerts avaient dû attendre des jours meilleurs. Qu'à cela ne tienne, Flore Benguigui, Charles de Boisseguin, David Gaugué, Hagni Gwon, Achille Trocellier et Tom Daveau sont bien de retour sur les routes avec un tout nouveau show, faisant danser les foules aux États-Unis comme en Europe.

Remonter sur scène après deux ans de disette ? "C'est un gros boost d'amour et d'adrénaline, et c'est surtout comme ça qu'on réalise à quel point ça nous avait manqué !", nous confie le groupe, qui "aime pouvoir voir et entendre les gens depuis la scène, partager un vrai moment avec eux sans barrières."

Au programme des concerts de L'Impératrice, une scénographie pop, des danseurs géants sans tête, mais avec bob et des cœurs lumineux. "On a fait un nouveau set très dansant, impossible de laisser les gens de marbre. Après deux ans de Covid, qui n'a pas envie d'aller danser au milieu d'une foule joyeuse sur de la musique live ?", souligne la formation parisienne.

Nommé aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine, L'Impératrice fête le premier anniversaire de Tako Tsubo dans une ambiance festive, disco et lumineuse. Peu importe s'il aura fallu attendre tout ce temps pour danser dessus en concert. "Ca nous a permis de préparer cette tournée au mieux et surtout les gens ont eu le temps de s'imprégner suffisamment de l'album, le challenge est donc maintenant de leur faire redécouvrir l'album différemment sur scène !", explique le groupe. Et puis, remonter sur scène, comme le dit L'Impératrice, "c'est comme le vélo finalement."

Les dates de concert de L'Impératrice

Après plusieurs dates en Amérique du Nord et un Zénith à Paris, puis au festival américain de Coachella, le groupe L'Impératrice sera de retour en France en mai 2022. Voici toutes les dates :

Nantes - Stereolux - 12 mai 2022

Rennes - L'Etage - 13 mai 2022

Lyon - Le Transbordeur - 18 mai 2022

Bruxelles - La Madeleine - 19 mai 2022

Agen - Théâtre Ducourneau - 25 mai 2022

Bordeaux - Le Krakatoa - 26 mai 2022

Rouen - Le 106 - 27 mai 2022

Château de Versailles - Versailles électro - 28 mai 2022

Toulouse - Le Bikini - 08 juin 2022

Strasbourg - La Laiterie - 16 juin 2022

Lille - L'aéronef - 30 juin 2022

Marmande - Garorock - 02 juillet 2022

Le Touquet - Touquet Music Beach Festival - 26 août 2022

Château-Gontier - V and B Fest' - 27 août 2022

Pour toutes ces dates de concert, la billetterie est accessible sur les sites de tous les points de vente habituels, comme La Fnac ou Seetickets.