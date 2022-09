"Adé : un nouveau départ avec "Et alors ?", son premier album solo"

ADE. La chanteuse Adé publie son premier album en solo, "Et alors ?" ce vendredi 23 septembre, un an après la séparation du groupe qui l'a propulsée, Thérapie Taxi.

Santiags aux pieds et chapeau sur la tête : Adé publie son premier album en solo, Et alors ?, ce vendredi 23 septembre 2022. Un an après la séparation du groupe qui l'a fait connaître, Thérapie Taxi, la jeune chanteuse déploie ses ailes, direction les États-Unis et dévoile 13 titres inédits, portés par les singles Tout savoir et Sunset. Forte du succès de la première de ces deux chansons, écoutée quelque 6 millions de fois sur Spotify et dont le clip a été visionné 2,5 millions de fois sur YouTube, Adé enchérissait avec la seconde en août dernier.

De quoi attiser la curiosité de ses admirateurs, anciens ou nouveaux, autour de ce premier album en solo, qui oscille entre pop acidulée et country lumineuse. Adélaïde Chabannes de Balsac, alias Adé, y évoque l'amour joyeux ou déçu, les émotions vacillantes et la mélancolie. A l'occasion de la sortie de Et alors ?, Linternaute a pu rencontrer Adé, qui s'est essayée au jeu du Face_Com, répondant à tous vos commentaires, les meilleurs, comme les pires. La vidéo est à retrouver en en-tête de cet article.

Adé et Tout savoir

Le 20 avril dernier, la chanteuse publiait Tout savoir, son premier single, un an après la séparation du groupe qui l'a fait connaître. Une chanson ambiance far ouest américain, sortie accompagnée d'un clip réalisé par Stéphane Barbato. On y découvrait alors l'artiste dansant dans le désert aux côtés d'un cow-boy électrique lumineux ou dans une chambre de motel à Nashville.

A 26 ans, Adélaïde Chabannes de Balsac de son vrai nom annonçait à ce moment-là la sortie de son album, Et alors ?, publié vendredi 23 septembre 2022. Un disque enregistré justement à Nashville, dans le Tennessee, berceau de la musique country et americana. Deux styles qui définiront les chansons de ce premier opus en solo, qu'Adé a écrit, composé et co-réalisé.

Adé, lancée par Thérapie Taxi

Avant ce tournant dans sa carrière, Adé s'est fait connaître avec le groupe Thérapie Taxi, formé à Paris en 2013. Un trio au succès fulgurant, notamment grâce au tube Hit Sale en featuring avec le rappeur belge Roméo Elvis, mais qui se sépare en 2021, après huit ans de carrière et deux albums studio. Leur dernier concert a eu lieu à Paris, au Zénith, le 8 octobre 2021.

"Lucide quant à l'éphémère endurance que le carburant de leur insolente jeunesse leur accorderait, le groupe avait acté dès le départ la fin de la course et il s'y tiendra, sans regret, mais avec l'assurance d'avoir accompli l'essentiel", peut-on lire à ce sujet dans un communiqué de presse.

Adé en tournée

A l'occasion de la sortie de son album Et alors ?, la chanteuse Adé partira sur les routes de France début 2023, pour une tournée qui la mènera à Toulouse, Bordeaux ou Nantes, mais aussi à La Maroquinerie de Paris les 1er et 2 février. Voici toutes les dates :