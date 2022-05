Obsèques de Régine : personnalités, hommages... Les photos de la cérémonie

REGINE. De nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à Régine, morte à 92 ans, lors de ses obsèques à Paris.

[Mis à jour le 10 mai 2022 à 10h43] Dans une une calèche tirée par deux chevaux, le cercueil de Régine est entré au cimetière du Père Lachaise. Lundi 9 mai avaient lieu les obsèques de la Reine de la nuit, décédée à 92 ans le 1er mai et à qui sont venus rendre un dernier hommage de nombreuses personnalités. Carla Bruni, Jane Birkin, Carole Bouquet, Marc Lavoine , la maire de Paris Anne Hidalgo ou la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, Rachida Dati, mais aussi Bernard Montiel, Cyril Hanouna, ou encore Anthony Delon étaient présents pour un dernier hommage à la star.

La dépouille de Régine est arrivée au cimetière du Père Lachaise dans une calèche noire, tirée par deux imposants chevaux à la robe noire également, donnant un premier ton solennel, mais aussi un peu baroque à la cérémonie. Lors des obsèques de Régine, Catherine Ringer, elle aussi présente pour ce dernier hommage, a interprété Les Petits Papiers, écrit par Serge Gainsbourg pour l'artiste disparue.

La chanteuse et comédienne Régine est morte dimanche 1er mai, avait annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP. "Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00" à Paris, écrit à l'AFP sa petite-fille, Daphné Rotcajg. Les obsèques ont lieu ce lundi 9 mai à 10 heures, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole, à Paris, a ajouté la même source.

Les p'tits papiers, La grande Zoa, Les Femmes, ça fait pédé, Ouvre la bouche, ferme les yeux... Régine aura offert à la chanson française quelques uns de ses grands classiques... irrévérencieux. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages à l'artiste pleuvent sur les réseaux sociaux. Des milliers d'anonymes, mais aussi de personnalités comme Pierre Palmade, Jane Birkin ou Line Renaud saluent la mémoire de "la reine de nuit". Emmanuel Macron lui, rend hommage à cette artiste aux "mille surnoms".

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages à l'artiste pleuvent sur les réseaux sociaux. A commencer par celui de son ami proche, l'humoriste Pierre Palmade. "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante", elle "avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier", écrit-il dans un texte transmis à l'AFP. Son prénom est devenu ainsi "l'emblème des nuits folles jusqu'au petit matin, elle-même dansant sur la piste jusqu'à la fermeture", est-il ajouté.

Une autre compagne de longue date, Jane Birkin, a elle aussi exprimé sa tristesse, dans les colonnes du Parisien. "Chez elle, c'était toujours porte ouverte pour les amis. C'était vraiment quelqu'un d'humain avec un grand cœur. Nous avions chanté ensemble pour les sans-papiers car, dès qu'elle pouvait se mettre au service d'une cause, elle le faisait. Je savais qu'elle était malade, mais elle fait partie de ces gens dont on n'imagine pas la mort. Elle avait un tel goût de la fête et de la vie. Elle était géniale", confie la chanteuse.

Régine est partie. Nos chemins se sont croisés mille fois. La Nuit est orpheline, elle a perdu sa Reine. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Line #Regine pic.twitter.com/UjXixA0lkb — Line Renaud (@linerenaud) May 1, 2022

De son côté, l'ancienne meneuse de revue Line Renaud écrit sur Twitter : "Régine est partie. Nos chemins se sont croisés mille fois. La Nuit est orpheline, elle a perdu sa Reine. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches." Lundi 2 mai, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a quant à lui rendu hommage à "La reine de la nuit, la Grande Zoa, la Fréhel de Montparnasse." "Après des décennies à illuminer la nuit, Régine s'est éteinte hier, nous léguant des airs à fredonner et un certain art de vivre", écrit le président de la République dans un communiqué.

Avec Brigitte Macron, ils "saluent une grande figure de la nuit parisienne et de la chanson française" et "adressent à sa famille, à tous ceux qui ont dansé 'chez Régine', à tous les Français qui aiment entonner ses chansons, leurs condoléances émues."

"Les petits papiers de Gainsbourg ou La grande Zoa de Frédéric Botton, mais aussi Barbara, Sagan, Renaud, Marc Lavoine ou encore Serge Lama, tous ont été inspirés par l'authenticité de cette petite juive cachée pendant la guerre", souligne Pierre Palmade dans son texte transmis à l'AFP à la disparition de la chanteuse, résumant l'incroyable vie de Régine.

Durant sa carrière, débutée dans les années 50, Régine a été propriétaire de jusqu'à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique "Chez Régine", près des Champs-Elysées. Femme d'affaires, elle était également une chanteuse connue et reconnue, notamment grâce à des succès comme La grande Zoa, Azzurro, Les p'tits papiers ou Patchouli Chinchilla.

Régine est aussi apparue au cinéma, dans une dizaine de films, comme Jeu de massacres d'Alain Jessua, Robert et Robert de Claude Lelouch ou Les ripoux de Claude Zidi. Devenue une icône en France, elle était aussi l'une des rares française a avoir conquis l'Amérique : dans les années 60, après un concert à l'Olympia, Régine s'était produite, comme Edith Piaf, au mythique Carnegie Hall de New York.

Régina Zylberberg dite Régine est née le 26 décembre 1929 à Anderlecht, en Belgique, de parents juifs ashkénazes polonais. Elle a un frère, qui deviendra Maurice Bidermann, industriel dans le textile et l'habillement. A trois ans, Régine et sa famille quittent la Belgique pour s'installer à Paris, où son père ouvre un café après la guerre, La Lumière de Belleville, dont la future chanteuse s'occupera. Dès les années 50, Régine se découvre une passion pour la nuit et inaugure en 1956 sa première boîte de nuit, Chez Régine, rue du Four, au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

C'est la première pierre de sa carrière de "reine de la nuit", puisque l'artiste ouvrira une vingtaine d'autres établissements, dans le monde entier. A côté de cette carrière de femme d'affaires, Régine est aussi, bien sûr, une chanteuse, comptant de nombreux succès. "Je suis très fière que certaines soient devenues des classiques de la variété (...) Mon premier métier, c'était les discothèques. Longtemps, la chanson n'a été qu'un passe-temps. Aujourd'hui, je me rends compte que la scène a été le plus important dans ma vie", déclarait la noctambule en 2020 à l'AFP.

Dans son répertoire, Régine compte plusieurs succès, qui ont fait d'elle une chanteuse populaire. Voici les cinq chansons absolument incontournables de la chanteuse :

Les p'tits papiers - 1965 : cette chanson a été écrite par Serge Gainsbourg. Ce dernier lui en aura d'ailleurs écrit douze. Les p'tits papiers, immense succès populaire, sera reprise par de nombreux artistes après Régine, notamment son amie, Jane Birkin.

- 1965 : cette chanson a été écrite par Serge Gainsbourg. Ce dernier lui en aura d'ailleurs écrit douze. Les p'tits papiers, immense succès populaire, sera reprise par de nombreux artistes après Régine, notamment son amie, Jane Birkin. La Grande Zoa - 1966 : cette chanson évoque l'autre passion de Régine : le monde de la nuit. Le texte, écrit par Frédéric Botton, parle d'un travesti et de ses virées nocturnes dans plusieurs lieux de la capitale, "boa autour du coup".

- 1966 : cette chanson évoque l'autre passion de Régine : le monde de la nuit. Le texte, écrit par Frédéric Botton, parle d'un travesti et de ses virées nocturnes dans plusieurs lieux de la capitale, "boa autour du coup". Ouvre la bouche, ferme les yeux - 1968 : autre titre illustrant la gouaille de Régine et son irrévérence : Ouvre la bouche, ferme les yeux a lui aussi été écrit pour elle par Serge Gainsbourg.

- 1968 : autre titre illustrant la gouaille de Régine et son irrévérence : Ouvre la bouche, ferme les yeux a lui aussi été écrit pour elle par Serge Gainsbourg. Les Bleus - 1972 : Serge Gainsbourg a également écrit cette chanson, interprétée par Régine et qui évoque les violences faites aux femmes. Une chanson moins connue de l'artiste, qui reste importante dans sa carrière.

- 1972 : Serge Gainsbourg a également écrit cette chanson, interprétée par Régine et qui évoque les violences faites aux femmes. Une chanson moins connue de l'artiste, qui reste importante dans sa carrière. Les femmes, ça fait pédé - 1978 : encore un titre de Serge Gainsbourg, encore un texte irrévérencieux pour Régine. Cette chanson évoque les préjugés à l'égard des homosexuels, moqués pour quelques clichés.

Régine a eu deux époux. A seulement 17 ans, le 7 novembre 1947, la future chanteuse épouse Paul Rotcage, un apprenti maroquinier. Ensemble, ils ont un fils, Lionel Rotcage, journaliste né en 1948 et décédé en 2006. Régine et Paul Rotcage divorcent trois ans après leur mariage. "J'ai divorcé en jurant de ne plus jamais avoir la bague au doigt. Ma priorité était de monter mes boites de nuit", confiait Régine en 2016 à Paris Match.

Le 6 décembre 1969, Régine épouse en secondes noces Roger Choukroun, à Boncourt, en Eure-et-Loir. Son amie, Françoise Sagan, est son témoin de mariage. Trente ans plus tard, le couple divorce. "Sur les trente-quatre années d'union avec mon dernier mari, nous avons dû en partager vraiment trois", comptabilisait-elle à Gala.

Régine a donc eu un fils unique : Lionel Rotcage, né en 1948 de son mariage avec Paul Rotcage. Mais après une bataille contre un cancer, le fils de la chanteuse meurt en 2006. "J'ai perdu mon fils unique il y a douze ans et je ne m'en remettrai jamais. Lionel était journaliste et homme d'affaires, il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup", confiait Régine dans les colonnes de France dimanche, en 2018.

Avant sa disparition, Lionel Rotcage avait eu une petite-fille, Daphné, qui est elle aussi devenue maman d'un petit-garçon prénommé Léo.