Kalush Orchestra : qui est le groupe candidat de l'Ukraine à l'Eurovision 2022 ?

KALUCH ORCHESTRA. Le groupe Kalush Orchestra, porte-drapeau ukrainien au concours de l'Eurovision 2022 avec la chanson "Stefania", est le grand favori de cette édition.

Les bookmakers les donnent déjà vainqueurs de l'Eurovision 2022 : les Ukrainiens du groupe Kalush Orchestra, qui défendent les couleurs de leur pays avec la chanson Stefania au concours de chant européen, dont la grande finale a lieu ce samedi 14 mai. Malgré l'invasion russe et la guerre qui frappe l'Ukraine, le groupe est bien présent à Turin, en Italie, où se tient la 66ème cérémonie de l'Eurovision.

Le groupe Kalush Orchestra, formé en 2019, se compose de six membres : le rappeur Oleh Psiuk (reconnaissable à son bob rose), Ihor Didenchuk, Vlad Kurochka (les trois membres originels de la formation), Vitalii Duzhyk, Tymofii Muzychuk et Oleksandr Slobodianyk. C'est le rappeur Oleh Psiuk qui initie le projet, initialement baptisé Kalouch, en référence à sa ville natale, à l'ouest de l'Ukraine.

La première chanson du désormais nommé Kalush Orchestra, Ne marynouï, sort le 17 octobre 2019, suivi d'un second clip, Ty honych. En 2021, le groupe publie deux albums, Hotin et Ïo-Ïo. En février 2022, la formation participe à la sélection ukrainienne pour l'Eurovision, une émission baptisée Vidbir, dont il se classe deuxième. Mais après le retrait du vainqueur après une polémique liée à un voyage en Crimée et en Russie, c'est Kalush Orchestra qui devient porte-drapeau ukrainien à Turin, avec la chanson Stefania.