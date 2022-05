Nekfeu : le rappeur bientôt de retour ?

NEKFEU. Des affiches "Seine Zoo", le label de Nekfeu, ont été aperçues dans les rues, laissant présager que quelque chose se prépare...

Une série d'affiches placardées et l'ébullition sur la Toile. Depuis lundi 16 mai, plusieurs posters noirs, flanqués de l'inscription "SZR2001" et du logo du label Seine Zoo Records, ont été aperçues d'abord dans les rues de Strasbourg, puis partout en France, notamment sur le périphérique parisien. De ces affiches sont nées plusieurs théories : un retour de Nekfeu en solo ou celui du S-Crew, collectif formé par Nek', Framal, Mekra et 2zer en 2001... Comme la date indiquée sur les affiches.

En plus de ces fameux posters, les fans les plus observateurs ont découvert un site Internet, reprenant le logo et le "SZR2001" floqué sur ces affiches. Ils sont accompagnés de deux curieux décomptes, l'un semblant aller jusqu'à dimanche prochain, l'autre jusqu'à lundi. Une annonce suivie d'un premier single ? Pour l'heure, si les théories vont bon train, le mystère lui, reste entier.