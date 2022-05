Nour : qui est la gagnante de The Voice ?

NOUR. Samedi 21 mai, la jeune artiste Nour, de l'équipe de Florent Pagny, a remporté la saison 11 de The Voice, sur TF1.

Elle a offert à Florent Pagny sa cinquième victoire en tant que coach de The Voice : Nour a remporté, samedi 21 mai, la onzième saison du télécrochet de TF1. Âgée de 16 ans seulement, la lycéenne est ainsi devenue la plus jeune gagnante de l'histoire de l'émission. Pour les fans du programme et de sa déclinaison pour enfants, le visage de la jeune Nour n'est d'ailleurs peut-être pas inconnu : elle a participé à The Voice Kids saison 6, dans l'équipe de Soprano.

Cette fois dans la cour des grands, la jeune femme, qui avait fait se retourner les quatre coaches de The Voice avait décidé d'intégrer l'équipe de Florent Pagny, qui l'aura menée jusqu'à la victoire. Née à Versailles d'un père marocain et d'une mère française, Nour vit en région parisienne, à Maurepas, dans les Yvelines. Dès ses quatre ans, la petite fille se passionne pour la chanson. Elève de première avant de participer à The Voice, la jeune Nour a décidé d'arrêter sa scolarité pour se consacrer à sa passion.

Après sa victoire à The Voice, Nour a désormais un rêve "de faire une carrière dans la musique, de vivre de ça. J'aime beaucoup les comédies musicales. Broadway, c'est un rêve de petite fille qui est toujours d'actualité", explique-t-elle dans un entretien accordé au Parisien.

C'est donc avec Florent Pagny que Nour avait décidé de faire équipe, au détriment des trois autres coaches qui s'étaient retournés au début de The Voice. Gagnante de l'émission samedi 21 mai avec plus de 56% des voix face à Mister Mat, la jeune artiste offre donc une cinquième victoire de coach à Florent Pagny et la troisième consécutive, sur les onze saisons auxquelles il a participé.

"Il m'a dit qu'il était très content de finir en beauté parce que c'est sa dernière année dans The Voice. Il est très fier de nous, du travail qu'on a accompli et de tous les progrès qu'on a pu faire", confie Nour à TF1 après sa victoire. Et d'ajouter : "Je voulais surtout gagner le trophée pour Florent Pagny, même pas pour moi. Dès que j'ai su que j'étais gagnante, j'étais très heureuse pour lui (...) C'est un homme tellement courageux. Parfois, on se plaint pour des petits trucs alors que lui, avec ce qu'il vit, c'est fou comme il reste ancré dans le sol. Il rit toujours autant qu'avant. J'étais choquée."

Nour s'est largement imposé sur son adversaire de la finale de The Voice, Mister Cat, avec 56% des votes. Elle décroche donc un contrat avec Universal Music pour son premier album en solo. Pour l'heure, la jeune artiste de 16 ans ne sait pas vers quelle voie elle se dirigera. "J'écoute un peu de tout, je chante de tout. J'aime bien la pop, mais je ne sais pas du tout dans quel style j'aimerais faire mon album", explique-t-elle à TF1.

Après sa victoire à The Voice, Nour rêve de "faire un album et vivre de [s]a passion plus tard, devenir une chanteuse." Et de conclure, interrogée par la première chaîne : "Mon rêve, ce serait de bosser à fond mes chansons, que le public soit réceptif et aime ce que je fais." Ce serait vraiment le principal.