Bruce Springsteen en concert à Paris : où acheter un billet ?

SPRINGSTEEEN. Bruce Springsteen, qui a annoncé la sortie d'un nouvel album avec le E Street Band, ajoute un deuxième concert à Paris La Défense Arena en 2023.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 11h09] L'engouement des fans étaient à prévoir : face à la prise d'assaut de la billetterie du concert parisien de Bruce Springsteen, les producteurs du show annoncent une deuxième date à Paris La Défense Arena ! Le Boss se produira donc dans l'arène parisienne les samedi 13 et lundi 15 mai 2023. Une excellente nouvelle pour les fans, après plusieurs reports en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires. En plus de cette tournée européenne, Bruce Springsteen dévoilera prochainement un nouvel album studio avec le E Street Band.

Pour les deux concerts à Paris de Bruce Springsteen, les billets ont été mis en vente ce mercredi 1er juin, dès 10 heures. Ils sont accessibles sur le site de la salle, du tourneur et dans tous les points de vente habituels :

Nul doute que ces deux dates afficheront vite complet, Bruce Springsteen n'étant pas venu à Paris depuis juillet 2016, lors de deux concerts à Bercy.

En juillet 2016, Bruce Springsteen avait offert deux shows mémorables de quatre heures, qui avaient même eu raison des plombs de la salle parisienne, qui avaient sauté dès le premier soir, laissant un Boss imperturbable continuer son concert avec les moyens du bord, d'abord sans son, puis les lumières allumées...

Après de multiples reports en raison des vagues successives de pandémie de Covid-19 et des interdictions sanitaires, Bruce Springsteen annonce, ce mardi 24 mai 2022, qu'il repart sur les routes d'Europe avec le E Street Band. Une tournée européenne qui mèneront la joyeuse bande de Barcelone le 28 avril 2029 à Monza en Italie le 25 juillet 2023, en passant donc par Paris, Rome, Dublin, Amsterdam, Copenhague ou Vienne.

Bruce Springsteen and The E Street Band Announce 2023 International Tour! More info on tickets at https://t.co/YahXTJXE7l pic.twitter.com/wUax9aiZ8V — Bruce Springsteen (@springsteen) May 24, 2022

Lors de cette tournée européenne, Bruce Springsteen devrait présenter de nouvelles chansons à son public : un album inédit doit paraître cette année, avec le fameux E Street Band. Une collaboration déjà explorée en 2020 avec la sortie du disque A Letter To You, enregistré avec le groupe en seulement cinq jours dans son studio du New Jersey. Pour l'heure, les détails sur ce nouveau disque à paraître cette année n'ont pas été communiqués.