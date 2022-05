"Depeche Mode : les causes mystérieuses du décès d'Andrew Fletcher"

ANDY FLETCHER. Le claviériste du groupe de rock alternatif britannique Depeche Mode est mort à 60 ans, jeudi 26 mai 2022.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 10h12] Depeche Mode a perdu l'un de ses piliers : Andy Fletcher, le claviériste du groupe britannique, est mort. L'annonce a été faite jeudi 26 mai par la formation de rock alternatif, sur les réseaux sociaux. "Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse en raison du décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe", peut-on lire dans le message posté par Depeche Mode, sans préciser pour autant les circonstances du décès d'Andy Fletcher, surnommé "Fletch". Selon le magazine Rolling Stone, les causes de sa mort seraient "naturelles."

Selon la définition du Robert, une mort naturelle est "opposée à accidentel, provoquée" et découle donc d'une maladie ou d'une dégradation naturelle de l'état de santé. Selon le site Slate, cinq formes médico-légales sont distinguées par la plupart des Etats américains : "homicide, suicide, accident, mort naturelle et forme non déterminée." Ce qui restreint les circonstances du décès d'Andy Fletcher.

Né en juillet 1961 à Nottingham, en Angleterre, il était l'un des claviéristes du groupe, connu pour ses tubes comme Just Can't Get Enough ou Enjoy the Silence. "Fletch avait un véritable cœur en or et était toujours là quand vous aviez besoin de soutien, d'une conversation animée, d'une bonne rigolade ou d'une pinte fraîche", est-il ajouté pour le décrire dans le communiqué de Depeche Mode.

Andy Fletcher comptait parmi les fondateurs du groupe aux cent millions de disques vendus dans le monde, avec le claviériste et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste, chanteur et auteur-compositeur Martin Gore et le chanteur et compositeur Dave Gahan. En 1983, deux ans après son départ de Depeche Mode, Vince Clarke est remplacé par Alan Wilder.

Considéré comme un pionnier de la pop synthétique du début des années 1980, Depeche Mode a enchaîné les succès comme l'album Violator en 1990, porté par les singles Personal Jesus et Enjoy the Silence. Le dernier album du groupe, Spirit, est sorti en 2017. C'est à cette occasion que le public européen et américain aura pu voir Andy Fletcher sur scène.

L'annonce de la disparition d'Andy Fletcher à seulement 60 ans laisse le monde du rock en deuil. Depuis le communiqué de Depeche Mode, les hommages au claviériste sont nombreux. Parmi eux, celui de Lol Tolhurst, batteur de The Cure, qui a réagi à l'annonce du décès d'Andrew Fletcher en regrettant une "très triste nouvelle". "Je connaissais Andy et je le considérais comme un ami. Nous avons croisé de nombreuses fois les mêmes chemins quand nous étions plus jeunes", a-t-il dit.

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition d'Andy Fletcher. Toutes nos pensées vont vers sa famille, les membres du groupe, le management, et tou.te.s les fans de Depeche Mode", écrit sur Twitter l'organisateur de concerts Live Nation, quand Sony Music ajoute : "Nous sommes dévastés par la perte d'Andrew "Fletch" Fletcher. Chez Sony Music, nous avons établi un partenariat créatif avec le groupe au cours des dernières années."