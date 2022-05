Mort d'Alan White : le batteur de Yes emporté par la maladie

ALAN WHITE. Le batteur du groupe de rock progressif britannique Yes, Alan White, est décédé jeudi à l'âge de 72 ans, a annoncé sa famille sur Facebook.

Le batteur Alan White, connu pour avoir été celui du groupe Yes, est mort. Il avait 72 ans. "C'est avec une profonde tristesse que Yes annonce le décès d'Alan White, son batteur adoré et ami de 50 ans, âgé de 72 ans, des suites d'une courte maladie. La nouvelle a choqué et stupéfait toute la famille Yes", explique sa famille dans un court communiqué posté sur la page Facebook du groupe de rock britannique.

Malgré des problèmes de santé, "Alan attendait avec impatience la prochaine tournée au Royaume-Uni, pour célébrer son 50e anniversaire avec Yes et leur album emblématique Close To The Edge, où le voyage d'Alan avec Yes a commencé en juillet 1972", est-il ajouté dans le même message.

Né le 14 juin 1949 à Pelton au nord-est de Londres en Angleterre, Alan White avait donc rejoint le groupe Yes en 1972, pour une tournée et l'enregistrement de l'album Tales from Topographic Oceans, qui se classera n°1 au Royaume-Uni.

Alan White avait commencé la batterie dès ses 12 ans et a travaillé avec de nombreux artistes, notamment John Lennon, qui l'avait intégré au Plastic Ono Band et avec qui il joue de la batterie sur la chanson légendaire Imagine. Il a également joué du vibraphone sur Jealous Guy ou participé à l'album All Things Must Pass de George Harrison.

"Alan est considéré comme l'un des plus grands batteurs de rock de tous les temps", écrit le groupe Yes dans le message annonçant le décès du batteur, rappelant au passage qu'"Alan White a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre de YES en 2017." Dans son communiqué, le groupe explique que le musicien avait des problèmes de santé depuis 2016, qui l'avaient obligé à freiner la musique et à se faire remplacer par Jay Schellen lors des récentes tournées.

Il est ajouté qu'en mémoire de son batteur, le groupe Yes dédiera à Alan White la tournée célébrant le 50ème anniversaire de Close to the Edge, en juin.