Kate Bush : avec Stranger Things un "nouveau souffle" pour la chanteuse

KATE BUSH. Grâce à la dernière saison de la série phénomène "Stranger Things", Kate Bush et sa chanson "Running Up That Hill" caracole en tête des charts.

[Mis à jour le 08 juin 2022 à 10h44] Kate Bush au sommet des charts. Sa chanson Running Up That Hill, sortie en 1985 et utilisée dans la dernière saison de la série phénomène Stranger Things, caracole ces dernières semaines en tête des charts. Le titre, diffusé une première fois dans le quatrième épisode de la saison 4 de la série Netflix, puis écouté en boucle par le personnage Maxine (Sadie Sink) dans son walkman, connaît une nouvelle jeunesse, ce qui a de quoi ravir son interprète.

La chanson Running Up That Hill "connaît un nouveau souffle chez les jeunes fans qui aiment la série - que j'aime aussi", écrit la chanteuse dans un message publié sur son site internet. "Grâce à ça, Running Up That Hill se retrouve dans les classements du monde entier et est entrée dans les charts du Royaume-Uni à la huitième place. C'est tellement génial. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la chanson", ajoute Kate Bush dans le même message, expliquant, elle aussi, attendre la suite de la série, qui sera mise en ligne le 1er juillet.

Pour la première fois depuis sa sortie il y a presque quarante ans, la chanson Running Up That Hill s'est hissée au sommet des classements d'écoute dans le monde entier et a même été la chanson la plus écoutée sur Spotify le mardi 7 juillet, annonce la plateforme sur Twitter.

Ce n'est pas la première fois que les aventures de Mike, Dustin, Lucas et Onze remettent au goût du jour d'anciens succès musicaux : on pense évidemment à la chanson Never Ending Story de Limahl, sortie en 1984 et utilisée dans une scène culte de la saison 3 de Stranger Things, qui avait vu ses écoutes sur YouTube exploser après la diffusion de la série.