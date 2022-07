Ricky Martin accusé d'inceste : ce que l'on sait

RICKY MARTIN. Le chanteur Ricky Martin, célèbre pour la chanson "Un, dos, tres Maria", est accusé d'inceste par son neveu.

Accusé d'inceste, Ricky Martin nie en bloc. Le chanteur de 50 ans, connu pour sa chanson Un, dos, tres Maria, fait face depuis deux semaines à des accusations de violences domestiques, de la part de son neveu, rapporte la presse américaine. Début juillet, le média Associated Press révélait qu'une ordonnance restrictive pour violences domestiques avait été adoptée à Porto Rico, dans les Caraïbes. L'identité du plaignant n'avait alors pas été dévoilée.

Dans cette ordonnance, il est, selon plusieurs médias dont El Vocero, indiqué que la victime présumée et Ricky Martin s'étaient fréquentés "pendant sept mois", mais que la rupture aurait été compliquée à accepter pour le chanteur : "Il l'appelle fréquemment, et (le plaignant) l'a vu rôder autour de son logement au moins trois fois. (Le plaignant) craint pour sa sécurité."

Selon le média espagnol Marca, cité par TMZ, la victime présumée serait son neveu, fils de sa sœur, âgé de 21 ans à l'époque des faits. Ce dernier accuse le chanteur de violences physiques et psychologiques pendant leur relation. Sur son compte Twitter, Ricky Martin continue de nier les faits qui lui sont reprochés : "L'ordonnance restrictive dont je fais l'objet est basée sur des allégations complètement fausses, alors j'y répondrai en respectant le processus judiciaire avec les faits et la dignité qui me caractérisent. Parce qu'il s'agit d'une affaire légale en cours, je ne peux pas faire de déclaration détaillée pour l'instant."

Dans un communiqué adressé au site Variety, Marty Singer, l'avocat du chanteur de 50 ans, dément également allégations. "Ricky Martin n'a évidemment jamais été - et ne sera jamais - impliqué dans une relation romantique ou sexuelle d'une quelconque nature avec son neveu. Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante." Dans le même document, le conseil de Ricky Martin ajoute que son neveu "souffre de profonds problèmes de santé mentale" : "Nous espérons tous que cet homme obtiendra l'aide dont il a de toute urgence besoin. Mais, surtout, nous avons hâte que cette terrible affaire soit rejetée dès qu'un juge aura pu étudier les faits."

Né en décembre 1971 à San Juan, à Porto Rico, Ricky Martin est père de quatre enfants et marié à l'artiste peintre suédois Jwan Yosef, depuis 2018. Une audience est prévue ce jeudi 21 juillet, le chanteur a rendez-vous devant la justice portoricaine.