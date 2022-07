Ricky Martin accusé d'inceste : son neveu fait machine arrière

RICKY MARTIN. L'affaire d'inceste, qui visait le chanteur Ricky Martin, a été classée après le retrait des allégations de son neveu.

[Mis à jour le 21 juillet 2022 à 17h23] Retournement de situation dans l'affaire d'inceste qui visait le chanteur Ricky Martin. Ce dernier, qui avait rendez-vous ce jeudi 21 juillet devant la justice portoricaine, a été mis hors de cause après que son neveu, qui l'accusait de violences domestiques, ait retiré ses allégations, rapporte le site spécialisé Variety. "Tout comme nous l'avions prévu, l'ordonnance de protection temporaire n'a pas été prolongée par la Cour. L'accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l'affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure (...). L'accusateur a demandé de classer l'affaire", déclarent les avocats de Ricky Martin après l'audience, rapporte le média américain.

"Ce n'était jamais rien de plus qu'un individu troublé faisant de fausses allégations sans rien pour les étayer. Nous sommes heureux que justice soit faire et que notre client puisse maintenant aller de l'avant avec sa vie et sa carrière", est-il ajouté dans le même document. Ricky Martin faisait l'objet d'une ordonnance restrictive pour violences domestiques avait été adoptée à Porto Rico, dans les Caraïbes.

De quoi était accusé Ricky Martin ?

Dans cette ordonnance restrictive, il est, selon plusieurs médias dont El Vocero, indiqué que la victime présumée et Ricky Martin s'étaient fréquentés "pendant sept mois", mais que la rupture aurait été compliquée à accepter pour le chanteur : "Il l'appelle fréquemment, et (le plaignant) l'a vu rôder autour de son logement au moins trois fois. (Le plaignant) craint pour sa sécurité."

Selon le média espagnol Marca, cité par TMZ, la victime présumée est son neveu, fils de sa sœur, âgé de 21 ans à l'époque des faits. Ce dernier accuse le chanteur de violences physiques et psychologiques pendant leur relation. "Ricky Martin n'a bien sûr jamais été - et ne serait jamais - impliqué dans une relation sexuelle ou amoureuse avec son neveu", avait déclaré Martin Singer, l'avocat de Ricky Martin avant l'audience.

Et de renchérir : "L'idée n'est pas seulement fausse, elle est dégoûtante. Nous espérons tous que cet homme obtiendra l'aide dont il a tant besoin. Mais, surtout, nous attendons avec impatience que cette terrible affaire soit rejetée dès qu'un juge pourra examiner les faits." Dans cette affaire, Ricky Martin risquait jusqu'à 50 ans de prison.

Ricky Martin a toujours nié les accusations

Sur son compte Twitter, Ricky Martin continue de nier les faits qui lui sont reprochés : "L'ordonnance restrictive dont je fais l'objet est basée sur des allégations complètement fausses, alors j'y répondrai en respectant le processus judiciaire avec les faits et la dignité qui me caractérisent. Parce qu'il s'agit d'une affaire légale en cours, je ne peux pas faire de déclaration détaillée pour l'instant."

Né en décembre 1971 à San Juan, à Porto Rico, Ricky Martin est père de quatre enfants et marié à l'artiste peintre suédois Jwan Yosef, depuis 2018. Une audience est prévue ce jeudi 21 juillet, le chanteur a rendez-vous devant la justice portoricaine.