"Mort de Dani : après son décès, les obsèques de la chanteuse"

DANI. Les obsèques de la chanteuse Dani, disparue à 77 ans, se tiennent ce mardi à Perpignan, avant un hommage à Paris.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 14h29] Un dernier adieu à Dani : ce mardi 26 juillet ont lieu les obsèques de la chanteuse Dani, disparue la semaine dernière à 77 ans, des suites d'un malaise. La cérémonie religieuse donnée en mémoire de l'artiste a débuté à 14 heures, en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Perpignan. Sa famille, ses amis, mais aussi ses admirateurs, sont attendus pour saluer, une dernière fois, la mémoire de Dani.

Parmi les personnalités présentes, l'acteur Gérard Lanvin ou l'ancien manager de l'équipe de France de rugby, Jo Maso, selon un journaliste de L'Indépendant présent sur place.

Le cercueil de #Dani fait son entrée dans la cathédrale de #Perpignan pour son dernier voyage pic.twitter.com/VtsC5r2b56 — LIndep Perpignan (@LIndep_perpi) July 26, 2022

"Ce sera une cérémonie plutôt classique. On décorera la cathédrale de mille roses multicolores, des chansons ouvriront et clôtureront la célébration. On suit le déroulement qui nous est présenté par le prêtre Joël Marie. Le père Joseph Marti qui la connaissait bien sera présent mais ce n'est pas lui qui officiera", expliquait avant la cérémonie la famille de Dani à L'Indépendant.

Après la cérémonie religieuse, la chanteuse sera inhumée au cimetière Saint-Martin, dans le caveau familial. "Dani a fait sa communion dans cette cathédrale et on a toutes été baptisées là. Notre père, notre mère et notre sœur Jeanne (la sœur de Dani morte en 1999 ndlr.) ont tous été enterrés ici. On habitait juste à côté (...) Ce n'était pas pensable de lui dire adieu autre part", explique au même média Véronique Graule, une autre sœur de Dani. A Paris, un hommage sera rendu à Dani le jour de son anniversaire, le 1er octobre, en l'église Saint-Roch.

Après l'annonce de la mort de Dani, les hommages sur les réseaux sociaux ont été nombreux. Personnalités comme anonymes, ils sont des centaines à avoir salué la mémoire de la chanteuse. Le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron ont salué "une artiste libre qui aimait la nuit et la vie, les chansons et les fleurs" et "adressent à sa famille, ses amis et ses admirateurs leurs condoléances attristées." "Elle avait illuminé nos scènes, nos écrans et nos nuits. Son dernier album, Attention départ, semblait nous prévenir qu’elle nous quitterait bientôt : Dani s’est éteinte hier, mais ses chansons et ses films nous reviennent tous en mémoire, comme un boomerang", est-il ajouté dans un communiqué de presse diffusé sur le site de l'Elysée.

Dans un long message posté sur son compte Instagram, le chanteur Etienne Daho, qui avait partagé le tube Comme un boomerang avec Dani, raconte : "Nous nous sommes encore parlé hier soir. Tu étais à fond sur le projet ton prochain album et tu voulais qu’on l’enregistre ensemble. Le titre Attention, départ ! comme une prémonition. Je n’y voyais qu’un nouveau chapitre. Tant de souvenirs, de rires, d’amitié et de musique me reviennent. Et ce Boomerang, comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut."

Et d'ajouter : "Toi l'inclassable, libre, si jeune. Mannequin, actrice, meneuse de revue, chanteuse, rosiériste. Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t'enfermer, charmant ton monde de ta malice et de ta voix grave, sensible, planquée dans les volutes de fumée de tes cigarettes. Si rock, mais toi pour de vrai."

Alain Chamfort, qui connaissait Dani depuis plusieurs décennies, confie à franceinfo : "Elle avait une espèce de force en elle qui la maintenait tout le temps. Elle vivait tout le temps avec lucidité, la notion de la fragilité des choses. C'était une vraie amie, quelqu'un avec qui on partageait plein de bonnes choses. C'était une sorte d'égérie." "La plus chouette, la plus drôle, la plus rock. Tu vas nous manquer Dani comme tu vas manquer à la nuit d'ici", écrit de son côté Benjamin Biolay en légende d'une photo de lui aux côtés de la chanteuse.

La chanteuse et actrice Dani est décédée dans la région de Tours, où elle résidait depuis deux ans, dans la nuit du lundi au mardi 19 juillet 2022, des "suites d'un malaise", selon un communiqué de presse transmis par son manager à l'AFP. Une disparition inattendue, d'autant plus que l'artiste préparait actuellement un nouvel album et venait d'achever la tournée de son dernier disque, Horizons Dorés, sorti en 2020.

Dans le communiqué de presse du manager de Dani, les circonstances exactes de son décès ne sont pas précisées, simple mention est faire d'un "malaise". Durant sa vie, la chanteuse n'avait pas de maladie connue. Mais elle s'était souvent confiée sur ses addictions dans les médias. Dans les années 80, au creux de la vague, Dani est tombée dans l'héroïne. Elle expliquait à Voici s'en être sortie "grâce à [s]a famille." "D’abord, ils ont protégé mes enfants. Et m’ont traitée comme une malade, pas comme une droguée. Quand Emmanuel et Julien ont été ados, je leur ai tout dit, cash. Ils ont été surpris, mais je crois qu’ils ont fait très attention à tout ça...", se souvenait-elle.

Tout au long de sa carrière, débutée dans les années 1960, Dani a multiplié les apparitions et les sorties d'albums. Parmi son immense discographie, voici les trois chansons les plus incontournables de l'artiste :

Comme un Boomerang : Le 26 novembre 2001, Dani et Etienne Daho sortent le single qui deviendra un tube pour chacun d'eux : Comme un boomerang. A l'origine, cette chanson avait été écrite par Serge Gainsbourg, pour que Dani participe à l'Eurovision. Mais Antenne 2 la refuse, en raison d'un texte jugé trop provocateur et sexuellement connoté. Dani participera au concours avec une autre chanson, Paris Paradis. La chanson Comme un boomerang, bloquée par des droits, et oubliée, jusqu'à ce qu'Etienne Daho encourage Dani à la ressortir du placard. A raison.

Papa vient d'épouser la bonne : En 1966, la chanteuse Dani sort son tout premier disque : Garçon manqué. Le succès est au rendez-vous et sa popularité s'accroit avec la sortie, en 1968, de la chanson Papa vient d'épouser la bonne. C'est avec ce titre que l'artiste se ferra remarquer par le grand public, ce qui fera décoller sa carrière.

Kesta Kesta : Dans le sillage de la sortie de son dernier album, Horizons Dorés, paru en 2020, la chanteuse Dani dévoilait le sulfureux clip du single Kesta Kesta, dans lequel apparaît le non moins sulfureux Joey Starr. Une vidéo réalisée par Michael Cohen, dans le club parisien du Boeuf sur le toit.

Outre sa carrière de chanteuse, Dani s'est également illustré sur grand écran. En 1964, elle fait sa première apparition au cinéma dans le film La ronde, de Roger Vadim. En 1971, on la retrouve dans le premier rôle féminin de Tumuc Humac, de Jean-Marie Périer, puis dans Quelques messieurs trop tranquilles de Lautner. Mais c'est avec François Truffaut qu'elle percera l'écran : dans La nuit américaine et L'amour en fuite, films dans lesquels elle joue d'ailleurs le même personnage.

La mort de la chanteuse Dani est d'autant plus inattendue qu'un nouvel album devait prochainement sortir. Justement baptisé Attention départ, l'artiste avait déjà quasiment achevé les mixes de ses nouveaux morceaux, indique le communiqué de presse de son manager. Et d'ajouter, à propos de ce "départ" mentionné dans le titre de cet album : "nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent."

"Dans ce dernier album, dont les chansons ont toutes été écrites par des femmes et les musiques composées par son acolyte, son double artistique, Emilie Marsh, Dani nous a laissé des messages et des baisers - elle en distribuait tant - dans un de ces messages, en guise d'épitaphe, elle chante 'marquer simplement, j'avais raison'", est-il détaillé dans le communiqué de presse de son manager.

En 1964, la chanteuse Dani rencontre le photographe Benjamin Auger, mort en 2002. De leur union naîtra un fils, Julien, en 1969. L'artiste a également adopté et élevé Emmanuel, né en 1964, premier fils de son conjoint. Le couple s'est séparé au milieu des années 1980, après vingt ans de vie commune.

Danièle Graule, plus connue sous le nom de Dani, est née le 1er octobre 1944 à Castres, d'un père cordonnier et d'une mère vendeuse de chaussure. Aînée d'une fratrie de trois enfants, elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, commence une carrière de mannequin et se fait un nom dans le gratin parisien. Elle côtoie les grands de ce monde et fait la connaissance du futur père de ses enfants, Benjamin Auger, photographe.

Dès le milieu des années 1960, Dani apparaît sur grand écran : elle enchaîne les petits rôles et apparaît dans le clip de Dick Rivers, Tout se passe dans tes yeux. Elle sort son tout premier disque en 1966 : Garçon manqué. La première pierre d'une impressionnante discographie. Dani sortira plus d'une trentaine d'albums, de 45 et de 33 tours. En 1974, elle doit représenter la France à l'Eurovision, mais, en raison du deuil national pour le président George Pompidou, son déplacement sera annulé.

L'année suivante, elle fait la première partie de Claude François lors de sa tournée. Dani continue parallèlement sa carrière au cinéma et incarnera le personnage qui participera à sa popularité : celui de Liliane, dans La nuit américaine de François Truffaut. Dani enchaîne les activités, ouvre une discothèque à Paris, puis se retire loin de la scène. En 2001, elle fait un come back réussi avec la chanson mythique Comme un boomerang, en duo avec Etienne Daho. Cette chanson avait été écrite pour elle par Serge Gainsbourg, des années auparavant.

Après quelques apparitions radiophoniques ou dans les bacs, Dani publie en 2020 l'album Horizons Dorés, dont elle achevait la tournée au moment de son décès. Selon son manager, elle préparait la sortie d'un autre disque, baptisé Attention départ. Étrange coïncidence.