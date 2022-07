Mort de Dani : la chanteuse victime d'un "malaise", Etienne Daho sort du silence

DANI. La chanteuse et actrice Dani, à qui l'on doit le tube "Comme un boomerang", en duo avec Etienne Daho, s'est éteinte lundi 18 juillet 2022, à 77 ans.

11:24 - L'hommage d'Etienne Daho à Dani Ils ont partagé l'un des titres les plus célèbres de Dani : Comme un boomerang. Après l'annonce de la mort de Dani, le chanteur Etienne Daho a exprimé sa peine sur son compte Instagram. "Toi l’inclassable, libre, si jeune. Mannequin, actrice, meneuse de revue, chanteuse, rosiériste. Tu as tout fait avec l’élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t’enfermer, charmant ton monde de ta malice et de ta voix grave, sensible, planquée dans les volutes de fumée de tes cigarettes. Si rock, mais toi pour de vrai", écrit-il dans un long message en légende d'une photo de la chanteuse.

11:24 - "Tant de souvenirs" avec Dani Dans un long message posté sur son compte Instagram, le chanteur Etienne Daho, qui avait partagé le tube Comme un boomerang avec Dani, raconte : "Nous nous sommes encore parlé hier soir. Tu étais à fond sur le projet ton prochain album et tu voulais qu’on l’enregistre ensemble. Le titre Attention, départ ! comme une prémonition. Je n’y voyais qu’un nouveau chapitre.

Tant de souvenirs, de rires, d’amitié et de musique me reviennent. Et ce Boomerang, comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Etienne Daho Officiel (@etienne.daho)

11:16 - Qui était Benjamin Auger, le compagnon de Dani ? Pendant vingt ans, la chanteuse Dani a partagé la vie du photographie Benjamin Auger. Ensemble, ils ont un fils, Julien, né en 1969. Dani a également adopté et élevé Emmanuel, le premier fils de son conjoint. Dani et Benjamin Auger se rencontrent en 1964. "J’ai été foudroyée par l’amour. Il m’a demandé ce que je faisais le soir même, je lui ai répondu que j’avais un dîner chez moi, ce qui était faux, et lui ai glissé mon adresse. Puis je suis vite rentrée annoncer à ma colocataire : Il faut inviter du monde ce soir j’ai rendez-vous avec l’homme de ma vie", racontait Dani dans son autobiographie, baptisée La nuit ne dure pas. Si leur relation aura été marquée par les séparations et les disputes, Dani et Benjamin Auger sont restés proches jusqu'à la mort de celui-ci, en 2002.

11:07 - La Cinémathèque rend hommage à Dani Dani avait de multiples casquettes : chanteuse, oiseau de nuit, meneuse de revue, elle était également actrice. Après l'annonce de sa mort, La Cinémathèque rend hommage à la star du grand écran qu'elle était. "Eclectique, elle avait tourné avec Vadim, Lautner, Claire Denis, Verheyde, Doillon, Danièle Thompson, Maiwenn, Lutz, Chabrol et Truffaut. Dani nous a quittés ce matin...", peut-on lire sur Twitter. "Sache que ce cœur exsangue

Dani nous a quittés ce matin... pic.twitter.com/hcdkGmysAq — La Cinémathèque (@cinemathequefr) July 19, 2022

10:58 - Que sait-on du prochain album de Dani ? Avant sa disparition, Dani travaillait sur un nouvel album, justement baptisé Attention départ. "Dans ce dernier album, dont les chansons ont toutes été écrites par des femmes et les musiques composées par son acolyte, son double artistique, Emilie Marsh, Dani nous a laissé des messages et des baisers - elle en distribuait tant - dans un de ces messages, en guise d'épitaphe, elle chante 'marquer simplement, j'avais raison'", est-il écrit dans le communiqué de presse de son manager.

10:49 - La voix si reconnaissable de Dani Particulièrement populaire dans les années 1960 et 1970, la chanteuse Dani a marqué les esprits de sa voix rauque si reconnaissable. Et de sa personnalité. "Si Dani a inspiré tant d'artistes (...), c'est qu'elle était un souffle de vie puissant, une nature entière, débordante d'amour et d'énergie", souligne en ce sens le communiqué de son manager, annonçant la disparition de Dani.

10:45 - Dani, des Beaux-Arts à la scène Dani a grandi à Perpignan, dans le sud de la France. Elle s'installe à Paris en 1963, à 19 ans et commence des études aux Beaux-Arts de la capitale. Mais très vite, la future chanteuse devient mannequin, puis enchaîne les petits rôles au cinéma, avant de sortir son premier album, Garçon manqué, en 1966.

10:38 - "Orphelins de coeur" après la mort de Dani "Des boums et des bangs, Dani en a vécus et nous en a fait vivre, la rencontrer c'était s'embarquer dans une course folle où l'amour était le maître-mot. Rien n'était plus important pour elle que créer, chanter, être entourée de ceux qu'elle aime (...) Ses proches, ses amis, les artistes qui ont croisé sa route, nous sommes tous orphelins de coeur", peut-on lire dans le communiqué de presse du manager de l'artiste, annonçant son décès.

10:27 - L'hommage d'Anne Hidalgo à Dani Parmi les nombreux hommages rendus à la chanteuse Dani après l'annonce de sa disparition, celui d'Anne Hidalgo, maire de Paris : "Ce matin notre cœur est blessé. Dani nous a quittés. Sa voix sulfureuse aura gravé pour toujours dans nos esprits la chanson de Gainsbourg, Comme un boomerang, en duo avec Étienne Daho. Toutes mes tristes pensées vont à sa famille." Ce matin notre cœur est blessé. Dani nous a quittés. Sa voix sulfureuse aura gravé pour toujours dans nos esprits la chanson de Gainsbourg, « Comme un boomerang », en duo avec Étienne Daho. Toutes mes tristes pensées vont à sa famille. pic.twitter.com/tdqZfjUXae — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 19, 2022

10:20 - Le come back de Dani en 2001 Après des années loin des caméras et de la scène, en 2001, Dani fait un come back réussi avec la chanson mythique Comme un boomerang, en duo avec Etienne Daho. Cette chanson avait été écrite pour elle par Serge Gainsbourg, des années auparavant. Le succès est total et ce titre restera l'un de ses plus célèbres.

10:11 - Le jour où.. Dani aurait du représenter la France à l'Eurovision En 1974, Dani est choisie pour représenter la France au concours européen de l'Eurovision, avec la chanson La vie à vingt-cinq ans. Mais l'événement doit se tenir le 6 avril, jour de deuil national du président de la République Georges Pompidou : la France n'envoie pas de candidat à l'Eurovision, Dani n'aura pas sa chance.

10:02 - Qui était la famille de Dani ? En 1964, la chanteuse Dani rencontre le photographe Benjamin Auger, mort en 2002. De leur union naîtra un fils, Julien, en 1969. L'artiste a également adopté et élevé Emmanuel, né en 1964, premier fils de son conjoint. Le couple s'est séparé au milieu des années 1980, après vingt ans de vie commune.

09:56 - Dani préparait un nouvel album Dani "venait de finir la tournée de son album Horizons Dorés et elle achevait déjà les mixes d'un nouvel album, qu'elle avait malicieusement choisi d'appeler Attention départ", est-il indiqué dans le communiqué de Lambert Boudier, manager de la chanteuse disparue.

09:51 - La disparition inattendue de Dani La disparition de Dani, dont les causes restent pour l'heure confidentielles, est une triste nouvelle assez inattendue, compte tenu de sa santé qui lui permettait de monter sur scène et de se projeter sur de nouveaux projets musicaux. Dani avait marqué les années 1960 et 1970 par sa voix, son caractère, sa douceur sur scène et sa singularité.