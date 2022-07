"Mort de Dani : les hommages à la chanteuse, victime d'un "malaise""

DANI. La chanteuse Dani, qui fut aussi actrice, mannequin ou meneuse de revue, célèbre notamment pour la chanson "Comme un boomerang", avec Etienne Daho, est décédée à 77 ans des "suites d'un malaise."

15:11 - Dani en duo avec Gérard Lanvin Le 19 octobre 2021, Dani publiait un duo avec l'acteur français Gérard Lanvin, baptisé Aussi vite que le temps. Le morceau est sorti accompagné d'un clip dans lequel on retrouve les deux artistes, accoudés à table, verre de vin rouge et cigarette à porté de bouche.http:// 15:02 - La "vie chaotique" de Dani Star des années 1960 et 1970, Dani n'a pas eu une vie dénuée de rebondissements. "Quand je fais le bilan, il me semble que ma vie a été chaotique. Mais je n'ai aucun regret, même pour la drogue. J'y suis allée à mes risques et périls (...) L'addition a été salée et je l'ai payée de ma poche, physiquement et psychologiquement", confiait la chanteuse au Journal du dimanche en octobre 2020. 14:50 - Dani, artiste "aux milles facettes" pour Jack Lang L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a lui aussi tenu à rendre hommage à la chanteuse Dani, décédée lundi 18 juillet à 77 ans. "Dani l’artiste aux mille facettes s’est retirée. Toujours dans l’air du temps, elle incarnait la fureur de vivre. Tombée cent fois, tel le téméraire phénix, toujours elle se relevait. Elle avait en elle un vagabondage céleste qui lui assurait la force de se réinventer", écrit le créateur de la Fête de la musique sur Twitter. 14:41 - Julien et Emmanuel, les deux fils de Dani En 1964, la chanteuse Dani rencontre le photographe Benjamin Auger, mort en 2002. De leur union naîtra un fils, Julien, en 1969. L'artiste a également adopté et élevé Emmanuel, né en 1964, premier fils de son conjoint. 14:36 - Universal Music rend hommage à "la grande artiste Dani" Le décès de Dani touche inévitablement tout le milieu de la musique. Sur Twitter, le label Universal Music rend lui aussi hommage à la chanteuse disparue : "Toutes les équipes d’Universal Music France sont très tristes d’apprendre le décès de la grande artiste Dani et expriment toutes leurs condoléances à sa famille." 14:31 - Dani, fauchée à la fin de sa vie Dani l'avait confié elle-même dans les colonnes du Journal du dimanche en 2020 : elle était fauchée. "Je n’ai plus d'argent !", lançait-elle au journal, avant l'ironiser : "C’est plus confort ! Quand j’en avais, ça me prenait la tête. Les maisons, les papiers (...) Maintenant, ma vie, c'est mon sac. Je vais où je veux." 14:25 - Cali pleure Dani Les hommages continuent sur les réseaux sociaux. Le chanteur Cali a lui aussi exprimé sa tristesse après l'annonce du décès de la chanteuse Dani. "Ma Dani, ma Danette. Ma chérie. Je t’aime", écrit-il simplement sur son compte Instagram. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cali (@caliofficiel) 14:16 - Dani était-elle malade ? Dans le communiqué de presse du manager de Dani, les circonstances précises de son décès ne sont pas officialisées, simple mention est faire d'un "malaise". Durant sa vie, la chanteuse n'avait pas de maladie connue. Mais elle s'était souvent confiée sur ses addictions dans les médias. Dans les années 80, au creux de la vague, Dani est tombée dans l'héroïne. Elle expliquait à Voici s'en être sortie "grâce à [s]a famille." "D’abord, ils ont protégé mes enfants. Et m’ont traitée comme une malade, pas comme une droguée. Quand Emmanuel et Julien ont été ados, je leur ai tout dit, cash. Ils ont été surpris, mais je crois qu’ils ont fait très attention à tout ça...", se souvenait-elle. 13:53 - Dani et la révélation Elvis Presley Dani a grandi a Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Très jeune, elle se passionne pour la musique. Et c'est un chanteur qui fera basculer sa vie et sa carrière : Elvis Prelsey. A la maison, nous étions bercées par Yves Montand, les comédies musicales, Georges Brassens. Mais le jour où j’ai entendu Elvis Presley, j’ai chaviré dans la musique d’une autre façon. Après je suis allée écouter d’autres chanteurs américains", confiait-elle sur France Culture en août 2021. 13:41 - Pierre Lescure salut "l'intelligence" de Dani Plusieurs heures après l'annonce de la mort de Dani, les hommages continuent de pleuvoir sur les réseaux sociaux. Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, a lui aussi salué la mémoire de l'artiste sur Twitter : "L’annonce de son départ nous revient comme le boomerang en question. De ses chansons à ses films (Ah... La nuit américaine), de son intelligence si vive à son amitié exigeante. Sa beauté for ever..." écrit-il en légende de la vidéo YouTube de son immortel duo avec Etienne Daho. 13:33 - Dani, adoptée par Tours Depuis le premier confinement de 2020, la chanteuse Dani avait élu domicile à Tours. C'est là qu'elle s'est éteinte, lundi 18 juillet. A l'annonce de sa disparition, le maire de la ville a posté un message sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage : "Dani est décédée cette nuit à Tours, sa ville de cœur depuis 2020. Les Tourangeaux avaient l'habitude de la croiser place de la Résistance où elle avait ses habitudes. Mes condoléances aux proches d'une grande dame de la chanson et du cinéma français." 13:20 - Les années 1980, une période difficile pour Dani Après la gloire des années 1960 et 1970, les années 1980 sont synonyme de traversée du désert pour Dani. "J'ai goûté à l'héroïne par curiosité et, comme je suis excessive en tout, je suis tombée dedans jusqu'au cou. Si j'avais partagé la vie d'un surfeur, j'aurais fait du surf. J'ai vécu des très hauts et des très bas. Je suis une miraculée, qui fait du rab depuis longtemps. Mais même les rencontres douloureuses m'ont fait avancer", confiait-elle dans son autobiographie en 2016. 13:04 - L'hommage du Red Star FC à Dani De toute les casquettes portées par Dani durant sa vie, celle, peut-être moins connue, de supportrice de football. Et du club du Red Star... Qui lui rend hommage à son tour. Le Red Star FC a appris la disparition de l'artiste Dani. Véritable amoureuse du Red Star FC et habituée de Bauer, Dani nous manquera profondément. Le Red Star souhaite apporter son soutien à la famille, aux amis et aux proches de Dani", peut-on lire sur Twitter en légende d'une photo de la chanteuse dans les tribunes. Le @RedStarFC a appris la disparition de l'artiste Dani. Véritable amoureuse du Red Star FC et habituée de Bauer, Dani nous manquera profondément. Le Red Star souhaite apporter son soutien à la famille, aux amis et aux proches de Dani. pic.twitter.com/qVUyXOLkxL — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) July 19, 2022 12:51 - De quoi est morte Dani ? Dans un communiqué de presse, diffusé ce mardi 19 juillet 2022 et relayé par l'AFP, le manager de Dani, Lambert Bourdier, a révélé que la chanteuse était morte des suites "d’un malaise cardiaque" dans la région de Tours où elle vivait. 12:37 - "Irrésistible" Dani Tout au long de sa vie et de sa carrière, de nombreux qualificatifs ont été collés à la chanteuse. Parmi eux, celui d'icône. "On me dit : 'Tu es une icône.' Je suis allée vérifier dans le dictionnaire : 'image figée dorée'. Ça ne me va pas trop. Je préférerais 'irrésistible'. Je l'assumerais mieux !", confiait-elle au Figaro Madame en 2016. LIRE PLUS

La chanteuse et actrice Dani est décédée dans la région de Tours, où elle résidait lundi 18 juillet 2022, des "suites d'un malaise", selon un communiqué de presse transmis par son manager à l'AFP. Une disparition inattendue, d'autant plus que l'artiste préparait actuellement un nouvel album et venait d'achever la tournée de son dernier disque, Horizons Dorés, sorti en 2020.

Tout au long de sa carrière, débutée dans les années 1960, Dani a multiplié les apparitions et les sorties d'albums. Parmi son immense discographie, voici les trois chansons les plus incontournables de l'artiste :

Comme un Boomerang : Le 26 novembre 2001, Dani et Etienne Daho sortent le single qui deviendra un tube pour chacun d'eux : Comme un boomerang. A l'origine, cette chanson avait été écrite par Serge Gainsbourg, pour que Dani participe à l'Eurovision. Mais Antenne 2 la refuse, en raison d'un texte jugé trop provocateur et sexuellement connoté. Dani participera au concours avec une autre chanson, Paris Paradis. La chanson Comme un boomerang, bloquée par des droits, et oubliée, jusqu'à ce qu'Etienne Daho encourage Dani à la ressortir du placard. A raison.

Kesta Kesta : Dans le sillage de la sortie de son dernier album, Horizons Dorés, paru en 2020, la chanteuse Dani dévoilait le sulfureux clip du single Kesta Kesta, dans lequel apparaît le non moins sulfureux Joey Starr. Une vidéo réalisée par Michael Cohen, dans le club parisien du Boeuf sur le toit. On vous laisse redécouvrir les images du tête à tête de ces deux rockstars, clope au bec :

: En 1966, la chanteuse Dani sort son tout premier disque : Garçon manqué. Le succès est au rendez-vous et sa popularité s'accroit avec la sortie, en 1968, de la chanson Papa vient d'épouser la bonne. C'est avec ce titre que l'artiste se ferra remarquer par le grand public, ce qui fera décoller sa carrière. Kesta Kesta : Dans le sillage de la sortie de son dernier album, Horizons Dorés, paru en 2020, la chanteuse Dani dévoilait le sulfureux clip du single Kesta Kesta, dans lequel apparaît le non moins sulfureux Joey Starr. Une vidéo réalisée par Michael Cohen, dans le club parisien du Boeuf sur le toit. On vous laisse redécouvrir les images du tête à tête de ces deux rockstars, clope au bec :

La mort de la chanteuse Dani est d'autant plus inattendue qu'un nouvel album devait prochainement sorti. Justement baptisé Attention départ, l'artiste avait déjà quasiment achevé les mixes de ses nouveaux morceaux, indique le communiqué de presse de son manager. Et d'ajouter, à propos de ce "départ" mentionné dans le titre de cet album : "nous étions prévenus, elle avait juste oublié de nous dire qu'il serait imminent."

"Dans ce dernier album, dont les chansons ont toutes été écrites par des femmes et les musiques composées par son acolyte, son double artistique, Emilie Marsh, Dani nous a laissé des messages et des baisers - elle en distribuait tant - dans un de ces messages, en guise d'épitaphe, elle chante 'marquer simplement, j'avais raison'", est-il détaillé dans le communiqué de presse de son manager.

En 1964, la chanteuse Dani rencontre le photographe Benjamin Auger, mort en 2002. De leur union naîtra un fils, Julien, en 1969. L'artiste a également adopté et élevé Emmanuel, né en 1964, premier fils de son conjoint. Le couple s'est séparé au milieu des années 1980, après vingt ans de vie commune.

Danièle Graule, plus connue sous le nom de Dani, est née le 1er octobre 1944 à Castres, d'un père cordonnier et d'une mère vendeuse de chaussure. Aînée d'une fratrie de trois enfants, elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, commence une carrière de mannequin et se fait un nom dans le gratin parisien. Elle côtoie les grands de ce monde et fait la connaissance du futur père de ses enfants, Benjamin Auger, photographe.

Dès le milieu des années 1960, Dani apparaît sur grand écran : elle enchaîne les petits rôles et apparaît dans le clip de Dick Rivers, Tout se passe dans tes yeux. Elle sort son tout premier disque en 1966 : Garçon manqué. La première pierre d'une impressionnante discographie. Dani sortira plus d'une trentaine d'albums, de 45 et de 33 tours. En 1974, elle doit représenter la France à l'Eurovision, mais, en raison du deuil national pour le président George Pompidou, son déplacement sera annulé.

L'année suivante, elle fait la première partie de Claude François lors de sa tournée. Dani continue parallèlement sa carrière au cinéma et incarnera le personnage qui participera à sa popularité : celui de Liliane, dans La nuit américaine de François Truffaut. Dani enchaîne les activités, ouvre une discothèque à Paris, puis se retire loin de la scène. En 2001, elle fait un come back réussi avec la chanson mythique Comme un boomerang, en duo avec Etienne Daho. Cette chanson avait été écrite pour elle par Serge Gainsbourg, des années auparavant.

Après quelques apparitions radiophoniques ou dans les bacs, Dani publie en 2020 l'album Horizons Dorés, dont elle achevait la tournée au moment de son décès. Selon son manager, elle préparait la sortie d'un autre disque, baptisé Attention départ. Étrange coïncidence.