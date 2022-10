PLK : un an de prison pour avoir frappé un policier, que s'est-il passé ?

PLK. Le rappeur PLK, de son vrai nom Mathieu Pruski, a été reconnu coupable de violence sur un agent municipal en marge d'un concert à La Grande-Motte, à l'été 2022.

[Mis à jour le 27 octobre 2022 à 13h56] Un an de prison : c'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, ce jeudi 27 octobre 2022 à l'encontre du rappeur PLK. De son vrai nom Mathias Pruski, il a été reconnu coupable de violence sur un agent municipal à l'issue d'un concert à La Grande-Motte, dans l'Hérault, qu'il a donné le 18 juillet dernier. Il écope de douze mois de prison aménagés en détention à domicile.

"Nous n'avons pas du tout cru à vos explications, que vous n'aviez pas vu qu'il s'agissait d'un policier. Il s'agit de 12 mois ferme en théorie, aménagés en détention à domicile. À vous de respecter (le jugement) pour éviter la prison", a expliqué le magistrat du tribunal correctionnel de Montpellier au rappeur de 25 ans, comme le rapporte l'AFP ce jeudi. Le procureur avait requis six mois de prison, là aussi sous la forme d'une détention à domicile avec bracelet électronique, en juin dernier.

Les faits reprochés à PLK

Le rappeur PLK, âgé de 25 ans et originaire de la région parisienne, avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de cette audience, indiquait à l'AFP le parquet de Montpellier mardi 19 juillet 2022. "Il est reproché à l'intéressé, à la sortie d'un concert qui s'est déroulé le 18 juillet à La Grande-Motte (Hérault), d'avoir participé à une altercation ayant motivé l'intervention de la police municipale", indiquait alors dans un message adressé à l'AFP le procureur de la République à Montpellier, Fabrice Bélargent.

Le rappeur PLK a été présenté au parquet mardi 19 juillet. Il est "poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours sur dépositaire de l'autorité publique en récidive légale", précisait Fabrice Bélargent. Et de détailler : "Alors que les policiers tentaient de séparer les protagonistes, le mis en cause a frappé un policier municipal d'un coup de poing au visage." Suite à cette altercation, le policier en question a subi un jour d'incapacité totale de travail (ITT).

Qui est le rappeur PLK ?

Né le 15 avril 1997, Mathieu Pruski, plus connu sous le nom de PLK, s'est fait connaître dès 2015 en sortant ses premiers EP, puis en signant chez le label Panenka Music en 2017. Son premier album, Polak, sorti en octobre 2018, a propulsé sa notoriété et fait de lui l'un des rappeurs français les plus populaires. En 2021, il participe au projet Le classico organisé, initié par le Marseillais Jul. Ecouté par 3,5 millions de personnes par mois sur Spotify, PLK totalise également des millions de vues sur YouTube.