Hélène Ségara : de quelle maladie souffre la chanteuse ?

HELENE SEGARA. La chanteuse Hélène Ségara, qui participait lundi soir à l'émission "Qui peut nous battre" sur M6, a suscité bon nombre de commentaires sur son physique.

"Arrêtez de bâcher Hélène Ségara." Sur Twitter, lundi soir, les commentaire fusent sur Hélène Ségara, qui participe à l'émission de M6 Qui peut nous battre ?, aux côtés de Marie Portolano, Philippe Etchebest, Mac Lesggy et Cristina Cordula. Mais ce n'est pas la culture générale de Hélène Ségara qui a le plus fait parler, mais bien son physique, nombreuses ont été les attaques sur la supposée prise de poids de la chanteuse. "Évidemment. Et comme je m'y attendais, les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants", écrit l'artiste sur son compte Instagram après la diffusion de l'émission.

Mais comme l'ont fait remarquer plusieurs internautes, Hélène Ségara est atteinte d'une maladie oculaire rare et le traitement, à base de cortisone, est responsable de l'aspect physique de l'ancienne Esmeralda. Sa maladie, une dégénérescence maculaire irréversible, a contraint l'artiste à subir de nombreuses opérations. En 2022, Hélène Ségara a également été contrainte de "limiter [s]a tournée", en évoquant sur RTL un traitement "long et fatiguant."

Alors à propos de son passage dans Qui peut nous battre, Hélène Ségara adresse un message à ses détracteurs : "C'est vrai, un an de lourds traitements m'ont changée et donné beaucoup de complexes. Je n'y peux rien hélas, à part me battre pour garder le sourire."