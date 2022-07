Billy Crawford : qu'est devenu le chanteur ?

BILLY CRAWFORD. Le chanteur philippino-américain Billy Crawford, star des années 2000, participera à la prochaine saison de Danse avec les stars, sur TF1.

"Keep on trackin' with me", chantait Billy Crawford dans le tube Trackin, sorti en 2002. Vingt ans plus tard, le chanteur philippino-américain fait son retour en France, avec une participation à la douzième saison de Danse avec les stars, sur TF1. "Salut à tous, c'est Billy Crawford ! Je voulais vous annoncer que je participerai à la prochaine saison de Danse avec les stars. J'ai vraiment hâte de relever ce défi et de commencer les répétitions aussi. Gros bisous, je t'aime à la folie! T'inquiète, j'arrive", lance-t-il, en français, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par TF1.

Né à Manille en 1982, Billy Crawford avait connu le succès en France au début des années 2000, après avoir été l'un des danseurs de Michael Jackson à seulement 14 ans. Grâce aux singles Trackin, When You Think About Me ou Me passer de toi, l'artiste se fait connaître en France et devient par ailleurs le compagnon de la chanteuse Lorie, tout aussi populaire à l'époque.

Depuis le succès des années 2000, Billy Crawford a relancé sa carrière aux Philippines, où il sort trois albums et participe à plusieurs films et émissions télévisées, puis en devenant animateur pour l'émission Pilipinas got talent sur la chaîne ABS CBN, depuis 2010. En 2018, Billy Crawford a épousé l'actrice Coleen Garcia, avec qui il a eu un fils, Amari, né le 11 septembre 2020. En 2019, le chanteur et acteur avait dévoilé un nouvel album, baptisé Work in Progress.

Et il a même préparé une petite vidéo pour vous annoncer la nouvelle lui-même #DALS #BillyCrawford #ComingSoon pic.twitter.com/qJr6ab0h3J — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) July 26, 2022

Billy Crawford dans Danse avec les stars

Le mardi 26 juillet 2022, TF1 a annoncé, sur les réseaux sociaux, le premier nom du nouveau casting de Danse avec les Stars : Billy Crawford. Pour l'heure, l'identité de sa partenaire de danse dans le concours de TF1, saison 12, n'est pas connue. "C'est vraiment une bénédiction mais pas de mensonge, je suis super nerveux ! Merci au public français que j'aime beaucoup ! See you soon !", écrit Billy Crawford sur son compte Instagram.