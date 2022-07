Shawn Mendes en concert à Paris : sa tournée annulée, le message du chanteur

SHAWN MENDES. Le chanteur Shawn Mendes annonce qu'il annule toutes les dates sa tournée "Wonder" en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, donc en France.

Shawn Mendes veut "revenir plus fort." Dans un long message posté sur les réseaux sociaux ce mercredi 27 juillet 2022, le chanteur Shawn Mendes annonce qu'il annule les dates de sa tournée Wonder en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Une immense déception pour les admirateurs de la star, qui devait se produire à Paris La Défense Arena le 29 juin 2023. Un concert initialement prévu en mai 2022, avant d'être reporté à l'année prochaine.

"Comme vous le savez, j'ai dû décaler des concerts ces dernières semaines car je n'étais pas suffisamment préparé au rythme et à la pression liés à la reprise d'une tournée", écrit Shawn Mendes sur les réseaux sociaux. "J'ai démarré cette tournée excité à l'idée d'enfin pouvoir à nouveau jouer en live, après un long break dû à la pandémie, mais la réalité de la situation est tout autre", ajoute le chanteur, qui explique ne pas être "prêt mentalement à reprendre la route après tout ce temps."

"Après avoir discuté avec ma team et consulté des professionnels de santé, il apparaît évident que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer et revenir plus fort. Je dois malheureusement annuler le reste de ma tournée en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni", détaille Shawn Mendes, qui a décidé de faire de sa santé sa "priorité numéro 1." Que les fans se rassurent, l'artiste promet "de revenir" dès qu'il aura "pris suffisamment de temps pour [s]'occuper de [lui]."

Sur son site, la salle parisienne annonce que les détenteurs de billets pour la date de mai 2022 ou de juin 2023 recevront prochainement un mail concernant les modalités de remboursement. Les personnes ayant acheté une place dans un autre point de vente doivent se rapprocher de celui-ci.